Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube из-за наложенных на каналы RT ограничений

Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, если сервис не снимет ограничения с каналов RT. В сообщении надзорного ведомства сказано, что Google должен «в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому СМИ Russia Today». Об этом сообщил РБК. Эту информацию также подтверждает НТВ.

‼️ Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, если сервис не снимет ограничения с каналов RT



Ведомство направило Google письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов «RT DE» и «Der Fehlende Part», принадлежащих Russia Today. — РБК (@ru_rbc) September 29, 2021

Недавно YouTube навсегда заблокировал немецкий канал RT за нарушение правил о фейках про COVID-19.

«У YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе. RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19, - сообщила пресс-служба Google "Газете.Ру", - что и привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение Условий использования YouTube».

Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что Германия объявила России «информационную войну», и призвала ввести санкции против площадки и запретить немецкие СМИ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram написала:

"Для того, чтобы "закрывать ресурсы", ни YouTube, ни другим американским интернет-платформам давно уже не требуются никакие "серьёзные обвинения" или "формальные поводы"... Как это произошло сегодня с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube".

По её словам, на этот счет готовится комментарий. "Он понравится всем, особенно немецким журналистам", - добавила она.

Роскомнадзор же сначала пригрозил оштрафовать Google на 1 млн руб., если корпорация не разблокирует два канала на YouTube, принадлежащие Russia Today. «За игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн руб.», — пояснили в Роскомнадзоре. В надзорном ведомстве также подчеркнули, что если корпорация снова откажется выполнить требования, то это будет грозить большим штрафом, он вырастет до 3 млн руб.

«Действия YouTube в отношении каналов RT в Германии нарушают ключевые принципы свободного распространения информации», — указали в ведомстве.

В мае месяце текущего года глава российского офиса Google Юлия Соловьёва заявила, что если если власти захотят закрыть видеоплатформу, они это сделают. В компании знают, что Россия не имеет полноценного аналога платформы, и российские чиновники тоже в курсе этой проблемы, поэтому она выразила надежду, что видеосервису «есть место в российском пространстве».

Напомним, перед выборами, состоявшимися в сентябре, Google и Apple приступили к блокировке сервисов "Умного голосования", разработанные сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального. Как потом выяснилось, произошло это после того, как власти пригрозили завести уголовные дела против сотрудников компаний, работающих в России.