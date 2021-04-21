Жительнице Сыктывкара заблокировали алименты и пособие на ребёнка за комментарии в соцсетях

В Сыктывкаре 46-летней местной жительнице Елене Родвиковой заблокировали алименты и пособие на ребенка на фоне уголовного дела об экстремизме, которое возбудили против нее за комментарии в соцсети «ВКонтакте». Женщина ждет суда, при этом ее уже включили в «черный список» Росфинмониторинга, пишет «Новая газета».

Абсолютно чудовищная история в Сыктывкаре. Женщину с ребёнком оставили без гроша — из-за включения в список экстремистов и террористов.



Всё, что она сделала — написала коммент в ВК https://t.co/JiWkwY5N5G — Internet Protection Society (@safe_runet) April 20, 2021

Силовики нашли в комментариях Родвиковой за 2018–2020 годы «стойкую неприязнь» к депутатам Госдумы, федеральным чиновникам и президенту. Она комментировала новости о принятии закона о неуважении к власти, об ответственности за фейк-ньюс, об освобождении от уголовной ответственности за мошенничество. ФСБ возбудила уголовное дело о призывах к терроризму и экстремизму (часть 2 статьи 205.2 УК и часть 2 статьи 280 УК).

Свою страницу «ВКонтакте» она удалила недавно, а до этого не раз и не два оставляла злые комментарии в новостных пабликах. Самых злых набралось 8 штук — они и легли в основу возбужденного против Родвиковой уголовного дела.

Родвикову оставили под подпиской о невыезде, поскольку она одна воспитывает шестилетнего сына. Семью признали малоимущей — основной доход составляют пособия и алименты. Из-за уголовного дела банковский счет женщины, на который приходили алименты, заблокировали.

Психолого-лингвистическая экспертиза установила, что посты Родвиковой «выражали побуждение к совершению действий, связанных с насилием, опасностью, причинением вреда и ущерба».

У Елены раньше был бизнес, но его пришлось закрыть, и теперь она официально безработная. Найти работу не удалось даже после того, как она прошла переподготовку — окончила курсы пекарей-кондитеров. В итоге на жизнь остаются только алименты от бывшего мужа и пособие на детей до 7 лет — 6800 рублей в месяц. После блокировки банковского счета оставалась надежда на пособие, но женщину в итоге оставили без каких-либо средств к существованию. Женщина возмущается:

«Прихожу на почту, а мне говорят: „нельзя, ваш паспорт в черном списке“. То есть теперь я вообще никак не могу получить деньги, которые даже не мои — это деньги на ребенка по закону. Он что теперь, тоже в списке экстремистов?»

Елена собирается идти в суд в интересах ребенка и требовать получения алиментов и детского пособия. Сбор средств она объявлять опасается, потому что в случае обвинительного приговора помогавших ей людей могут обвинить в финансировании терроризма.