О зачистке оппозиционных ресурсов: «нет никакой оглядки на законность»

Главной темой недели стало внесение в реестр запрещённой информации сайтов «Открытые медиа», «МБХ Медиа», «Правозащита Открытки» и «Профессия — журналист». Позже все эти проекты объявили о своём закрытии.

Ресурсы, которые многие связывают с Михаилом Ходорковским были внесены в реестр по решению Генпрокуратуры.

Глава юридической практики «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян считает это широкой цензурой, направленной не только против независимых журналистских расследований, но также против правозащитников и юристов:

«Нельзя сказать, что произошло нечто очень новое — подобное происходило всё по тому же «Закону Лугового» в 2014 году, когда по требованию прокуратуры заблокировали сразу три СМИ и блог Навального в «ЖЖ». И хотя Европейский суд в прошлом году установил, что наделяющий Генеральную прокуратуру столь широкими полномочиями по внесудебной блокировке российский закон является непредсказуемым и противоречит Европейской конвенции по правам человека, мы видим — ситуация становится только хуже.

Речь уже не идёт о запрете какого-то конкретного поста или контента. Это достаточно широкая цензура, которая отправляет под каток все издания целиком, а также всех журналистов, которые в них когда-то писали. И теперь под этим катком оказались не только журналисты, но и правозащитники, юристы, которые сами по себе никакие журналистские и расследовательские материалы не распространяли. Именно поэтому в уведомлениях Роскомнадзора и нет ничего конкретного.

Конечно, по-хорошему власти должны были пойти в суд, получить для этого решение суда, однако в последнее время они себя этим не утруждают. Ведь это требует времени: пока только первая инстанция пройдет, даже формально, потом еще и апелляция... А по требованию Генпрокуратуры можно делать всё моментально, никакого состязательного процесса, никому не надо ничего доказывать, показывать. Поэтому такое теперь будет повторяться все чаще.

Но теперь к «закону Лугового» добавился еще «закон о сувенирном интернете», согласно которому неугодные порталы будут отправляться на блокировку с помощью ТСПУ после их включения в список «угроз». На наших глазах идет очевидная зачистка информационного поля без какой-либо оглядки на законность. Сами организации и издания не могут не реагировать на это. Они отвечают за жизни своих сотрудников, и вряд ли кто-то из них хочет видеть на скамье подсудимых своих коллег. Поэтому выбора нет. Но надеяться, что таким образом оппозиция вдруг рассосется или журналисты перестанут делать расследования, писать свои статьи, вряд ли приходится. Думаю, многие будут анонимизироваться и псевдонимизироваться, и запретить им это делать не получится никак. Несмотря на то, что российские власти пытаются всячески истребить анонимность в сети, анонимность все же фича, а не баг интернета и спрос на нее будет лишь увеличиваться».

«РосКомСвобода» обращает внимание на то, что данные действия властей прямо противоречат гарантированной Конституцией РФ и международным законодательством свободе слова, а также усиливает цензуру, которая в России официально запрещена.