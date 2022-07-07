Использование «запрещённых» сайтов станет причиной для отказа банка обслуживать клиента

Депутаты Государственной Думы А.Г.Аксаков, А.Н.Свистунов, А.А.Гетта, а также сенаторы РФ Н.А.Журавлев, М.М.Ульбашев, А.Д.Артамонов зарегистрировали законопроект №158779-8 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“». Одним из первых на документ обратил внимание проект «ЧТД»:

«Банкам хотят запретить обслуживать клиентов, которые пользуются «запрещёнными» сайтами. Что? Да! Такой законопроект сегодня внесли в Госдуму. Если поправки примут, они фактически станут запретом для бизнеса использовать «экстремисткие» Facebook, Instagram и другие сайты (в том числе заблокированные), которые не нравятся Роскомнадзору. Депутаты обещают, что запрет не коснётся «ВКонтакте» — им ещё (пока) можно пользоваться».

В законопроекте и правда сказано о запрете «организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, запрещается принимать на обслуживание, а также осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта, страницы сайта в сети «Интернет», в случае если соответствующие доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» содержится в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и в отношении такого доменного имени, указателя страницы сайта в сети «Интернет» установлено ограничение доступа».

Но из такой путанной формулировки весьма сложно понять, кого именно коснётся новая поправка? Людей, которые пользуются сайтами из реестра? Или тех, кто зарабатывает через запрещённые соцсети? Пояснительная записка, увы, также ничего не поясняет, а только ещё больше запутывает.

Мы попробовали разобраться с юристом «Роскомсвободы» Евгением Кравченко, который перевёл с депутатского на русский следующим образом:

«Если сайт в реестре запрещённой информации, то банк откажет в обслуживании. Например, заблокировали Бумагу, но издание, такое-сякое, не закрывается, а запускает сбор донатов и люди, видите ли, кидают деньги и содержат редакцию».

«Куда люди скидывают? Это ведь счёт в банке. Вот они [власти] хотят прикрыть эту лавочку. Если сайт в реестре, то банк извинится и откажет. Скидывать людям будет некуда», – подытоживает юрист.

В законопроекте, как вы уже заметили, речь идёт не только о деньгах, но и о некоем «ином имуществе». Наши юристы предполагают, что здесь законотворцы имеют в виду криптовалюту.