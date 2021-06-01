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1 июня 2021 г. 14:19

Госдума в I чтении ужесточила порядок распространения информации о запрещённых организациях

В средствах массовой информации нельзя будет рассказывать о террористических организациях без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена.

Законопроектом №1098081-7, принятым ГД в первом чтении, предусматривается запрет на распространение в СМИ информации об общественном объединении или иной организации, включенных в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с ФЗ «О противодействии терроризму» террористическими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена.

Как отмечается в пояснительной записке, «при распространении информации о террористических организациях, обязанность указания на то, что их деятельность запрещена, отсутствует».

«На наш взгляд, имеется очевидный законодательный пробел, поскольку степень социальной опасности от деятельности экстремистских и террористических организаций является очень высокой и соразмерной между собой», — подчеркивают авторы законопроекта Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

На данный момент в списке террористических организаций числятся 33 структуры. В перечне некоммерческих организаций (НКО), ликвидированных в соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», — 81 НКО.

В Госдуму также внесён законопроект №1098066-7, являющийся «спутником» принятого в первом чтении, которым устанавливаются штрафы за нарушение запрета о неупоминании запрета той или иной организации. Но голосования по нему пока не было. Он вносит изменения в ч.2 статьи 13.15 КоАП. Суммы штрафов пока в документ не внесены, но ранее в СМИ озвучивались цифры, доходящие до 59 тысяч рублей. Видимо, окончательные цифры появятся к крайнему сроку внесения поправок — 10 июня.

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