Законопроект о запрете сравнивать СССР с нацистской Германией прошёл I чтение

Прошли первое чтение поправки в Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (законопроект №1166218-7).



Поправками предлагается запретить в интернете и СМИ отождествлять цели, решения и действия руководства, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран оси, а также отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.



Законопроект внесен во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам заседания Совета при Президенте по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года.



Соавтор законопроекта председатель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская так мотивировала необходимость принятия подобных поправок:

«Речь идет вовсе не о наступлении на свободу слова, как пытаются представить дело некоторые наши оппоненты. В России существуют исторические и нравственные аксиомы. Мы защищали свою землю от агрессоров, оккупантов, нелюдей. Советская армия — освободитель, а значит благодетель Европы. Обсуждать любые конкретные ситуации, факты, документы можно и нужно. Только не забывая о том, что Советский Союз, русские люди вели главную борьбу со вселенским злом нацизма».

Депутат в данном случае или не совсем понимает последствия таких инициатив, или просто лукавит. Зная правоприменительную практику похожих законов (например, «о реабилитации нацизма»), можно предполагать, что новые поправки тоже ударят в первую очередь по рядовым пользователям, запостившим мемы, научные статьи, исследования и даже реальные архивные документы, либо принявшим участие в публичной дискуссии по данной теме. Также это сделает невозможными по определению любые публичные исследования историков о событиях 1939-1945 г.г., тем самым застопорив на годы объективное изучение истории в стране.