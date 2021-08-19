ЦИК получил почти миллион заявлений на дистанционное электронное голосование

Жители семи регионов, где в сентябре пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ), подали 932 407 заявлений для участия в выборах онлайн, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Больше всего на ДЭГ пока записываются москвичи, которые через портал госуслуг и сайт mos.ru. направили более 738 тысяч заявок. Самым активным регионом после Москвы оказалась Ростовская область: там проголосовать онайн хотят 116 тысяч человек.

По словам Памфиловой, по каждому заявлению проводится дополнительный анализ (сверка данных с реестром избирателей), что позволяет сократить число октазов с 8% до 0,6%. Кроме того, ЦИК проводит актуализацию регистра избирателей каждые две недели (совместно с МВД России), также он доработал соответствующее ПО.

Прием заявлений на участие в ДЭГ начался 2 августа и продлится до 13 сентября. Те, кто получит отказ, смогут проголосовать лично на участке. Если же заявление принято и не отозвано до 13 сентября, то электронная форма участия в выборах останется единственно возможной. По итогам голосования этого года ЦИК примет решение о расширении онлайн-голосования на другие регионы.

В прошлом году электронное голосование применялось во время референдума по внесению поправок в Конституцию РФ. Тогда было зафиксировано 78 нарушений, связанных с трудностями в регистрации, отказом в электронном голосовании и т.п.

Стоит ли доверять онлайн-формату голосования на данный момент, ранее мы разбирали в наших карточках.