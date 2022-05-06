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6 May 2022

К особо опасным аниме добавился «Зелёный слоник»

Суд в Санкт-Петербурге, ранее запретивший несколько аниме-сериалов, вынес решение о блокировке «главного мем-кино России» и ещё двух фильмов из-за наличия в них сцен жестокости.

Октябрьский районный суд Петербурга, удовлетворив иск прокуратуры, запретил распространение в российском сегменте интернета кинокартин «Зеленый слоник», «Нинздя-убийца» и «Эксперимент за стеклом», передаёт объединенная пресс-служба городских судов. В материалах дела фигурировало четыре ссылки, позволявших смотреть эти работы неограниченному числу лиц.

О наиболее известном из запрещенных 6 мая фильмов, «Зеленом слонике» (1999) режиссера Светланы Басковой, говорится, что он своими жестокими сценами способен напугать детей. Кроме того, суд счел, что отечественная кинокартина, изобилующая натурализмом и обсценной лексикой, унижает человеческое достоинство. «Длительное аффективное состояние, сохраняющееся и после воздействия таких информационных материалов, оказывает дезорганизующее действие на поведение человека», – резюмирует пресс-служба судов.

Очень неоднозначное творение Светланы Басковой прошло для массового зрителя почти незаметно, но вторую жизнь получило в качестве многочисленных мемов. Редко какой чат обходится без картинок с изображением героев Сергея Пахомова и Владимира Епифанцева.

Стоит напомнить также, что Октябрьский райсуд Северной столицы известен запретом флэш-сериала Happy Tree Friends («Счастливые лесные друзья»), а также аниме:

  • «Ад Данте: Анимированный эпос»;
  • «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир»;
  • «Легенды смертельной битвы: месть скорпиона»;
  • «Космос: Территория смерти».

«Роскомсвобода» обратила внимание, что данное решение со временем приобрело «резиновые» качества, то есть на его основании блокировались не конкретные указанные в документе URL, а ссылки на других сайтах. На данный момент по нему в реестр заблокированных попало уже более 250 сайтов, но большая часть вынесена, т.к. владельцы интернет-ресурсов предпочитают удалять спорный контент, чтоб весь сайт оставался доступным.

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