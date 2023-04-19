В России появится национальная криптоплатформа

Власти разрабатывают законопроект, который позволит создать национальную криптоплатформу – она будет формировать реестр операторов цифровых валют, следить за соблюдением ими необходимых требований и лицензировать их деятельность, рассказал «Ведомостям» член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов («Единая Россия»).

По его словам, с помощью такой платформы экспортеры смогут использовать цифровую валюту в трансграничных платежах. Предполагается, что в рамках инициативы майнеры получат возможность вести бизнес легально и платить налоги, уточнил господин Алтухов. Он считает, что создание условий для оборота цифровых валют уменьшит зависимость от мировых финансовых активов и приблизит цель цифрового суверенитета РФ.

По словам источника «Ведомостей», у национального оператора будут две основные функции. Во-первых, он будет допускать на платформу участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которым нужны трансграничные расчеты через криптовалюту. Также он будет авторизовывать криптобиржи и криптообменники, которые будут заниматься обменом, покупкой и реализацией криптовалюты для участников ВЭД.

Как уточнил собеседник издания, рассматривается вариант, что биржа не обязательно должна быть зарегистрирована в российской юрисдикции. Он уточнил, что сейчас проводится детальная проработка схемы взаимодействия.

Напомним, недавно стало известно, что Банк России может начать пилотный проект с цифровым рублем в уже мае текущего года. Организация ждёт создания соответствующей законодательной базы. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что май, скорее всего, станет крайним сроком, когда все вопросы будут отрегулированы.