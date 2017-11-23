Чудеса российского телекома: производитель оборудования DPI не справляется с фильтрацией трафика

Гендиректор компании «ОрдерКом» Дмитрий Галушко в ходе мониторинга судебных сайтов на предмет «телекомовских дел» обнаружил интересный факт: известный производитель СОРМ — ЗАО «Норси-Транс», получивший в конце августа текущего года лицензию №154274 на телематические услуги связи (доступ в интернет) на территории Москвы и Московской области, уже не первый раз становится фигурантом административных дел по части неисполнения обязанности по ограничению доступа к «запрещённой» информации.

На 30 ноября производитель СОРМ получил повестку в судебный участок мирового судьи №98 по ст.13.34 КоАП РФ, дело № 05-0916/98/2017. Согласно указанной в карточке информации, 13 ноября в суде было зарегистрировано заявление управления Роскомнадзора по Центральному Федеральному округу (далее — Управление РКН по ЦФО) о привлечении к административной ответственности. Согласно процедуре КоАП РФ, Управление РКН по ЦФО ранее составило протокол об административном правонарушении №039477.

Интересно, что 4 октября 2017 года этот же мировой судья уже возвратила один протокол №АП-77/21/4496 от 02.10.2017 (дело № 05-0773/98/2017) в Управление РКН по ЦФО.

КоАП РФ за неисполнение обязанности по ограничению доступа к «запрещенной» информации, предусмотрена ответственность в виде штрафа 50-100 тыс.руб. За соблюдением вышеуказанной обязанности следит АПК «Агент «Ревизор». При этом каждый Оператор, оказывающий телематические услуги связи в соответствии с п.5 ст.46 федерального закона «О связи» №126-ФЗ, обязан установить «Ревизора» на свою сеть, и, согласно п.2 Порядка предоставления Ревизора операторам связи (утвержден приказом Роскомнадзора от 17.07.2014 №103), предложение Оператору установить «Ревизор» выдается «на основании данных Росокомнадзора …о введенных в эксплуатацию сетях связи». Получается, что «Норси-Транс» установил «Ревизора».

Здесь следует понимать, что исходя из информации с сайта, «Норси-Транс» сам производит и продаёт иным Операторам связи «Решения для ограничения доступа к доменным именам, указателям страниц сайтов и сетевым адресам сети Интернет» (далее — «системы фильтрации», или DPI), а также предоставляет «полный спектр решений СОРМ».

Интересно, что продаваемый СОРМ-3 берёт часть информации с системы DPI (информацию о платежах, статистику по звонкам, HTTP-соединениям, e-mail, IP-адресах, сообщениям мессенджеров, доступу к услугам, информацию о подключении/отключении абонента к сети передачи данных и т.п.). Естественным будет предположить, что прежде чем установить «Ревизор», дабы не получить штраф по ст.13.34 КоАП (введена в действие с 25 марта 2017 г.), «Норси-Транс» установил, настроил и протестировал систему фильтрации. Кроме того, следует отметить, что по просьбе Оператора связи, до ввода в эксплуатацию Ревизора, некоторое время допускается тестирование системы фильтрации без выдачи протоколов. Однако что-то пошло не так и Ревизор обнаружил пропуски в системе фильтрации уже самого «Норси-Транса».

Вообще надо признать, что согласно данным опроса на Форуме НАГ, нет идеальных фильтров. И даже самые дорогостоящие и рекомендованные Роскомнадзором дают сбой. В конечном счёте, вспоминая русскую пословицу про «сапожника без сапог» задаёшься мыслью: как можно продавать за такие деньги DPI и СОРМ (куда входит DPI), а самим совершать административные нарушения за пропуски продаваемой другим системы фильтрации?

специально для «РосКомСвободы» —

к.ю.н Дмитрий Галушко, «ОрдерКом»

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