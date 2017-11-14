Анонс: площадка «Защита цифровых прав» на Общероссийском гражданском форуме — 2017

15 ноября последний день регистрации на Общероссийский гражданский форум — большой ежегодный конгресс гражданских, благотворительных, правозащитных организаций и НКО. Представители РосКомСвободы будут участвовать в нем уже во второй раз, как в роли координаторов направления мероприятий в рамках форума «Права в Интернете», так и в роли спикеров.

В прошлом году на ОГФ наша площадка «Защита прав человека и гражданина в Интернете» собрала ведущих экспертов отрасли и правозащитников в сфере цифровых прав. Совместно анализировали актуальное российское законодательство, размышляли над перспективами. Критиковали, не без этого, сложившуюся в РФ систему, которая все больше и больше ограничивает свободу в Интернете. Вносили предложения, как ситуацию исправить. А главным итогом работы нашей дискуссионной площадки на форуме стала совместно выработанная резолюция от лица экспертов, которые приняли участие в непосредственно форуме и в подготовительной работе до форумного дня.

В этом году будет ещё более насыщенная программа, еще больше интересных спикеров, еще острее вопросы, поставленные перед экспертами и гражданами!

Итак, что нам предстоит 25 ноября в рамках ОГФ.

На панельной дискуссии “Регулирование за гранью фола: как российские законы уничтожают интернет-отрасль и цифровые права граждан и что с этим делать» совместно со всеми заинтересованными сторонами мы обсудим проблемы правоприменения цифрового законодательства в России, которые становятся особенно заметны через призму международных практик по защите прав человека. Время начала: 12.20.

На данной дискуссии, модератором которой выступит руководитель РосКомСвободы Артём Козлюк, примут участие следующие эксперты с актуальными темами:

Саркис Дарбинян, глава юридической практики общественной организации “РосКомСвободы”, руководитель Центра цифровых прав,

«Российское законодательство сквозь призму международных стандартов по защите прав человека в цифровую эпоху».

Ирина Левова, куратор рабочей группы «Связь и ИТ» Экспертного совета при Правительстве РФ, директор по стратегическим проектам Института исследований интернета, координатор Кластера по информационной безопасности РАЭК,

«Концепция совершенствования нормативно-правовой базы в области связи и ИТ».

Карен Казарян, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК),

«Зарубежный опыт регулирования в области сбора и хранения данных пользователей для правоохранительных органов»

Александр Исавнин, координатор направления международного сотрудничества общественной организации “РосКомСвобода”, эксперт Ассоциации “Открытая сеть”,

«Риски и урон технической инфраструктуре сети Интернет, которые наносятся необдуманной государственной регуляторикой».

Михаил Климарев, директор аналитического агентства «Точка отсчета», директор «Общества защиты интернета»,

«Почему в России не работает СОРМ».

Владимир Харитонов, исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей,

«Московская конвенция по авторскому праву. Комплексная реформа копирайта в цифровую эпоху»

Дмитрий Мариничев, Интернет-омбудсмен,

тема уточняется

.

Эксперты уже провели межфорумную работу, основные моменты даже обсудили на круглом столе в июне. Было отмечено, что текущее государственное регулирование интернета привело к тому, что российский сегмент, занимавший одну из лидирующих позиций на мировых рынках, теряет конкурентоспособность и привлекательность для инвесторов. Действия власти относительно регулирования Рунета отрицательно сказываются и в правовом, и в коммерческом, и технологическом плане.

На предстоящем Форуме отдельно будет рассматриваться очень резонансный сейчас и непростой вопрос о сборе и хранении персональных данных пользователей и о доступе к ним правоохранительных органов. Будем анализировать зарубежный опыт и вносить предложения, как в нашей стране можно максимально обезопасить граждан от неправомерного вторжения в их личную жизнь. Даже постараемся дать ответ на вопрос, почему в России не работает СОРМ. Будем говорить о совершенствовании нормативно-правовой базы в области связи IT, дадим экспертную оценку последним изменениям в законодательстве. Поговорим о технических аспектах нововведений и о влиянии на инфраструктуру Рунета государственных регуляторов. И, конечно, затронем вопросы, связанные с реформой копирайта, перспективами расширения прав возможностей пользователей, защитой свободы слова и свободы распространения информации в Сети.

Это основные вопросы, которые поставлены экспертами площадки «Права в Интернете» Общероссийского гражданского форума — 2017. Мы ожидаем, что другие зарегистрированные участники Форума присоединятся к нам и будут поднимать свои темы, а также участвовать в обсуждении предложенных.

.

Также в рамках форума мы проведем мастер-класс «Возможности для участия в «Управлении интернетом (Internet Governance)», где эксперты, в числе которых будут представители ICANN, Internet Society, ВШЭ, РосКомСвободы, расскажут о формах и способах участия НКО и активистов в процессах «управления Интернетом», объединения усилий, использования опыта гражданского общества других стран. Начало: 18.10.

.

Начиная с 12.00 и до 17.00 на форуме будет работать зона юридических консультаций по вопросам защиты своих онлайн-прав, где юристы и адвокаты от РосКомСвободы и Центра цифровых прав смогут пообщаться и дать рекомендации со всеми желающими напрямую по обозначенному направлению.

.

Стать участником ОГФ-2017 может каждый, заполнив заявку на сайте. Напоминаем, что регистрация заканчивается 15 ноября 2017 года!

V Общероссийский гражданский форум состоится 25 ноября 2017 года в гостиничном комплексе «Космос», по адресу: Москва, проспект Мира, 150.

Начало основной программы в 10.00.

Будем рады видеть всех наших друзей, экспертов и сторонников!

.



.

Читайте также:

Эксперты КГИ: «Политикам надо оставить в покое Рунет, чтоб он снова ожил»

🔓

Итоги октября`2017: индекс свободы интернета стабильно снижается

🔓

Эксперты при Правительстве: «Интернет-слежка неисполнима, а национализация Рунета приведёт к деградации отрасли»

🔓

Итоги четырёх «антипиратских» лет: цензура, абсурд, бессмысленность

🔓

РосКомСвобода дала ЕСПЧ комментарий о правоприменении законодательства о блокировках

.