Итоги октября`2017: индекс свободы интернета стабильно снижается

Общество защиты интернета (ОЗИ) представило итоги октября в плане влияния произошедших в нём событий на «Индекс свободы интернета», который в прошлом месяце опять снизился. Снижение составило 22 пункта, и график от начала наблюдения выглядит так:

«Октябрь выдался богатым на события, начиная с непрекращающихся атак “телефонных террористов” и никакой реакцией спецслужб на них, и продолжая “закручиванием гаек” в области трансграничной торговли», — отмечают в ОЗИ.

В октябре на анкету важности событий, которых набралось 34, ответили 124 респондента. С данной выборкой далее поработали 17 экспертов, куда входят специалисты в области интернет-технологий, юристы, журналисты, руководители интернет-провайдеров и интернет-компаний. По результатам их окончательной экспертной оценки было выбрано семь главных событий (далее — с комментариями ОЗИ):

1. ФСБ будет добиваться запрета анонимности в мессенджерах

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников на совещании руководителей спецслужб и правоохранительных органов заявил, что его ведомство выступает за запрет оборота анонимных SIM-карт и анонимности в мессенджерах.

Полученный балл “важности” — 179. Эксперты оценили это заявление А.Бортникова в (-5,6) балла, то есть, весьма негативно. При этом, большинство высказали свое, скажем так, неоднозначное мнение об общей квалификации руководителя Службы Безопасности:

«Это очень плохая новость. Она много говорит и об уровне компетентности фсбэшного начальства, и об общей политике государств (не только России), которые будут всячески стремиться отобрать какую бы то ни было приватность у граждан».

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2. Госдума в I чтении одобрила законопроект о штрафах для поисковиков и VPN

Госдума приняла в первом чтении законопроект №195449-7, вводящий штрафы до 700 тыс. рублей для операторов поисковых интернет-систем за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым на территории РФ ограничен. Авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев («ЕдРо»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

Балл “важности” — 146. Экспертная оценка — (-5,5) баллов. Требование для VPN-сервисов блокировать сайты из черных списков фактически означает возложение на них обязанности следить за пользовательским трафиком. Это атака не столько на право искать информацию, сколько на анонимность. Географическая блокировка в поисковиках не столько опасна — активные пользователи уже научились ее обходить. Популярные сервисы уже начали отказываться от исполнения требований таких требований, следовательно возрастает вероятность штрафа и блокировки, что очевидно нарушает права пользователей.

3. «Почта России» предлагает облагать пошлиной иностранные интернет-покупки дороже €50

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов направил письмо вице-премьеру Аркадию Дворковичу с предложением правительству провести переговоры в рамках ЕАЭС для установления нового единого графика снижения порога беспошлинного ввоза товаров.

Балл “важности” — 128. Экспертная оценка — (-3,3) баллов. Для ряда экспертов стало неожиданным, что респонденты оценили это событие столь высоко по шкале “важности”. Но мы попробуем объяснить это тем, что Интернет в России столь прочно вошел в жизнь, в том числе — в экономические отношения, что любые попытки воздействовать на “электронную коммерцию” воспринимается сообществом очень болезненно.

Это протекционизм и косвенно — плохо и для интернета тоже. Ударит по иностранным интернет-магазинам, ударит по конкуренции и качеству услуг

4. Роскомнадзор создал департамент для борьбы с анонимайзерами и Telegram

Специальный департамент, который изучает и анализирует способы блокировки сайтов и интернет-сервисов, а также пути обхода этих блокировок, создан при ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), — объявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Тренируются блокировать все ресурсы, которые должны быть заблокированы, если они нарушают закон», — пояснил чиновник. Балл “важности” — 99. Экспертная оценка — (-4,4) баллов. Событие, безусловно, негативное, но учитывая неэффективность самого Роскомнадзора вряд ли оно серьезно угрожает свободе интернета.

Либо этот департамент поспособствует ликвидации эффекта Даннинга-Крюгера, либо просто сольется и станет очередным примером неэффективного расходования бюджетных средств. Оба варианта неплохи.

5. Оскорбления в интернете всё чаще заканчиваются для россиян судебными штрафами

Экспертами приводится список случаев наказания пользователей рублем за “оскорбления”. Все случаи назначения штрафов связаны с социальной сетью “ВКонтакте”.

Балл “важности” — 93. Экспертная оценка — (-2,3) балла. Карательный характер воздействия становится основой отношений государства с обществом. Покушения на базовые права человека на свободу слова разрушают цивилизованное государство.

6. Отказ платить «налог на AliExpress» приведёт к блокировке иностранных торговых площадок

Предусматривающий блокировку иностранных онлайн-магазинов по представлению Федеральной налоговой службы (ФНС) законопроект сейчас проходит межведомственное согласование в Минфине, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторге. Документ содержит изменения в Налоговый кодекс России и закон «Об информации». Иностранного продавца предлагается признать налогоплательщиком, а интернет-магазин и других возможных посредников — налоговыми агентами, удерживающими НДС при продаже товара в Россию через интернет.

Балл “важности” — 87. Экспертная оценка — (-3,9) балла. Это второе событие, связанное с трансграничной торговлей, попавшее в обзор, что свидетельствует о действительной обеспокоенности пользователей складывающейся ситуацией.

Блокировка и штраф становится единственным способом государственного регулирования интернета.

Протекционизм уберет конкуренцию внутренним игрокам, а размер внутреннего рынка не даст им возможности быть конкурентоспособными. Обратно же они уже никогда не смогут жить без дотаций и протекционизма. Очень вредное для отрасли действие, если смотреть в среднесрочной перспективе.

7. Отрасль нашла крайне вредным законопроект Минкомсвязи об инфраструктуре Рунета

Операторы «большой четверки» «Вымпелком», «МегаФон», МТС и Tele2 направили совместное письмо главе Минкомсвязи РФ Николаю Никифорову с замечаниями к разработанному министерством и выложенному в середине августа этого года законопроекту об инфраструктуре Рунета. Чиновники объясняли необходимость нового регулирования в числе прочего тем, что 60% трафика российских интернет-пользователей проходит так называемые петли за рубежом, что делает его досягаемым для западных спецслужб, а в случае аварий может оставить пользователей без доступа к сети.

Балл “важности” — 83. Экспертная оценка — 3 балла (положительно). Эксперты положительно оценили это событие, предположив, что консолидация крупнейших операторов связи приведет к отказу от планов надзорных органов регулировать технические моменты организации Сети. Эксперты отметили, что

«Консолидированное выступление IT-отрасли против запретительного госрегулирования — хороший признак».

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Не осталось без внимания экспертов обещание Путина «не создавать интернет-барьеров для законопослушных пользователей», однако большинство сошлось во мнении, что формулировка носит очень расплывчатый характер, совершенно не исключающий дальнейшего закручивания гаек, а также подметили, что «Обещать — не значит жениться» уже давно стало визитной карточкой Президента России.

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