Трамп запретил федеральным органам использовать продукцию «Лаборатории Касперского»

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп подписал закон о запрете использования софта «Лаборатории Касперского» в правительстве США, и тем самым завершил процесс очистки федеральных агентств от российской IT-продукции на фоне опасений, что эти программы могут быть уязвимыми перед «кибератаками Кремля», а также использоваться российскими спецслужбами для шпионажа.

Запрет является частью более широкого законодательства о расходах на оборонную политику, подписанного Трампом, и подкрепляет сентябрьскую директиву администрации Трампа в соответствии с которой гражданские ведомства должны отказаться от программного обеспечения «Лаборатории Касперского» в течение 90 дней. Подписанный закон распространяется как на гражданские, так и на военные сети.

«Дело против “Лаборатории Касперского” хорошо задокументировано и крайне тревожное. Этот закон нужно было принять уже давно», – заявила сенатор-демократ Джин Шахин, которая возглавила кампанию в Конгрессе за удаление программ российской фирмы с правительственных компьютеров. Она добавила, что программное обеспечение компании представляет «серьезный риск» для национальной безопасности США.

«Лаборатория Касперского» неоднократно отрицала наличие связей с каким-либо правительством и заявляла, что не будет помогать никакому правительству в сфере кибершпионажа. В попытке развеять подозрения компания заявила в октябре, что готова представить исходный код своего программного обеспечения и будущие обновления на проверку независимым экспертам.

Представители США встретили этот шаг с одобрением, но заявили, что его недостаточно.

На днях старший представитель министерства внутренней безопасности по вопросам кибербезопасности Кристофер Кребс заявил журналистам, что почти все правительственные ведомства полностью удалили продукты «Лаборатории Касперского» из своих сетей в соответствии с сентябрьским распоряжением.

В сентябре появилась информация о расформировании американского подразделения «Лаборатории», однако глава компании Евгений Касперский опроверг это утверждение, заявив, что его фирма наоборот собирается дальше расширяться на американском рынке.

В октябре израильские спецслужбы «слили» прессе информацию о том, что «Антивирус Касперского» был использован для кражи данных Агентства национальной безопасности (АНБ) США. О произошедшем Израиль уведомил США после чего и было принято решение о запрете на использование продукции «Лаборатории Касперского» в американских госструктурах. В свою очередь, сама компания заявила, что «никогда не помогала и никогда не будет помогать ни одному правительству в мире в попытках кибершпионажа.

Kaspersky Lab has never helped, nor will help, any government in the world with its cyberespionage efforts.

