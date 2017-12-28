Крымский министр требует миллион рублей за неугодный репост в Telegram

Министр информации и внутренней политики республики Крым Дмитрий Полонский подал иск против местного общественника Александра Талипова за репост сообщения в Telegram-канале, где чиновника назвали осведомителем СБУ. Полонский посчитал эти сведения порочащими его честь и достоинство, поэтому теперь, чтобы суд обязал Талипова удалить эту информацию, опубликовать опровержение и взыскать в качестве компенсации морального вреда 1 млн рублей.

Одновременно с этим еще два иска к Талипову (но по другому поводу) подали заместитель Полонского Максим Балацкий и экс-замначальника управления этого же министерства Эрвин Мусаев. По словам Талипова, именно от Балацкого поступил первый иск — еще 20 ноября.

«По стилю всех исков видно, что их набирал один человек», — говорит Талипов. Общественник подчеркнул, что он ни по одному иску не получил уведомление суда о том, что они рассматриваются. «Я узнал о них случайным образом: об одном мне сообщил издательский дом „Аргументы недели“, о другом я узнал в суде, и еще об одном — уже от журналистов», — сообщил Талипов.

«Я считаю, что эти иски — политическое давление с целью заткнуть мне рот. Я являюсь одним из критиков нынешней власти», — отметил общественник.

Сам Полонский неоднократно заявлял, что в СБУ не служил и осведомителем украинских спецслужб не был. По словам чиновника, перед назначением на должность вице-премьера Крыма его проверяли спецслужбы России, которые не дали бы ему занять пост, если бы в его биографии значилось сотрудничество с СБУ. Полонский также отмечал, что относится к таким обвинениям «со смехом».

Это первый в России иск за репост в Telegram, а разбирательство может стать прецедентом в российской судебной практике, поскольку ранее за посты в Телеграме блогеры к ответственности не привлекались.

По сведениям журналистов, иск Максима Балацкого также связан с публикациями Талипова в интернете. Зам Полонского обратился в суд после того, как общественник разместил в своём Facebook материал, посвящённый украинскому прошлому чиновника.

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