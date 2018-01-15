Бастрыкину посоветовали заниматься следственной работой вместо «осмысливания медийных процессов»

Глава Следственного комитета Российской Федерации продолжает возвращаться в прошлое, которое от него почему-то уходит и утверждает, что нашей стране в данный момент крайне необходимо ввести внесудебную блокировку сайтов, содержащих экстремистские материалы. Напомним, последний сеанс связи с 1 февраля 2014 года (именно тогда вступил в силу так называемый «закон Лугового», которым все эти годы успешно пользуется Генпрокуратура, блокирующая соответствующие интернет-ресурсы, минуя суд) Александр Иванович провёл в середине прошлого лета, и вот недавно снова вернулся к этому вопросу. Бастрыкин никак не осознаёт, что нормы, которые он хочет реализовать, уже действуют без малого 4 года.

«На мой взгляд, в целях активного пресечения экстремизма представляется целесообразным предусмотреть внесудебный (административный) порядок включения информации в федеральный список экстремистских материалов, — заявил глава СКР в интервью российским СМИ. — А также блокировки доменных имен сайтов, которые распространяют такую информацию. Если обладатели подобной информации не считают ее экстремистской, пусть обжалуют действия уполномоченных госорганов в суде. Считаю, что такой порядок даст возможность более оперативно реагировать на пропаганду экстремизма в Интернете».

При этом он сослался на опыт китайских властей. Глава СКР привел в пример решение Министерства промышленности и информатизации Китая, которое запретило работу электронных СМИ, среди собственников которых есть иностранцы. «Кстати, там в руководстве национальных СМИ смогут работать только граждане Китая, а серверы онлайн-СМИ могут находиться только в КНР. Представляется, что в разумной мере этот опыт вполне мог бы быть взят на вооружение и в России», — добавил он.

Интервью Бастрыкина вызвало широкий резонанс, в том числе и в Сети.

Ждем, когда гарант Конституции традиционно промолчит, а его пресс-секретарь сообщит, что тот не курсе и еще не читал эту газету https://t.co/XROz91SWOG — Sergey Aleksashenko (@Saleksashenko) January 14, 2018

А вот мой любимый Бастрыкин.

Цензура как институт гражданского общества, вот это всё. https://t.co/ekxC1FKTLd pic.twitter.com/0Zw6nFpaRj — Leonid Volkov (@leonidvolkov) January 14, 2018

а чего просто "тройки" и расстрелы не ввести? — Евлампий Христофорович (@HyVaWKQyUhvpX0G) January 14, 2018

Комментируя цензурные инициативы главы СРК, создатель «ЗаТелеком» Михаил Климарёв справедливо заметил:

«Я даже не буду ерничать. Там дальше прекрасное про то, как «хорошо в Китае». И про то, как хорошо, что заблокировали «Кавказ центр» (емнип, его ещё в 99 начали блочить)».

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Кроме того, Бастрыкин призвал «упорядочить» выезд на учебу в зарубежные теологические учебные заведения молодых людей, которые исповедуют ислам.

​Он также высказался о «пределах цензурирования» интернета в России. «Представляется важным определиться с пределами цензурирования в России Глобальной сети интернет и средств массовой информации, так как эта проблема в настоящее время вызывает острые дискуссии в свете активизации защитников прав на свободу получения и распространения информации», — предложил глава СКР.

Конституция России прямо запрещает цензуру в средствах массовой информации. В ст. 29 Основного закона говорится о запрете только пропаганды социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. «Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них, каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается», — говорится в тексте статьи.

Климарёв в своём комментарии к интервью Бастрыкина также напомнил об основном законе РФ: «Мне одному кажется, что никаких «пределов цензурирования» по Конституции РФ быть не может? Ну, там цензура прямо запрещена же».

Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев, в свою очередь, посоветовал главе СКР не осмыслять медийные процессы, а заниматься следственной работой:

«У господина Бастрыкина время от времени случаются какие-то странные всплески осмысления медийных процессов. Я бы ему посоветовал заниматься все-таки следственной деятельностью».

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Он отметил, что год назад Бастрыкин уже высказывал свое понимание процессов, происходящих в медиасфере. «В тот раз многие сказали о своем отношении к этим его высказываниям. И вот через год он решил снова поговорить о СМИ, которые он не любит и относится крайне специфически, как сотрудник спецслужб. Они (СМИ) ему мешают и он их считает лишними», — рассказал Гусев.

Хочется добавить к уже ранее сказанному Гусевым, а также пользователями Рунета, что Александру Ивановичу, как и множеству разделяющих его убеждения высокопоставленных госслужащих, неплохо было бы почаще обращать свои взоры на Конституцию, а также уже существующие законы, которые были приняты целыми пакетами, но, судя по неудовлетворённому аппетиту главы СКР, даже их недостаточно для того, чтобы победить современные технологии и здравый смысл, которые свидетельствуют: «Блокировки бессмысленны и незаконны».

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