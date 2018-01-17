Подготовлен законопроект о блокировке «живодёрского» контента

В Госдуме подготовлен законопроект о досудебной блокировке живодерского контента в интернете. Поправки, которые предлагается внести в федеральный закон 149-ФЗ «Об информации», были составлены комитетом по экологии и охране окружающей среды совместно с Роскомнадзором. По словам главы комитета Владимира Бурматова, в России существует целая закрытая сеть производства, распространения, продажи и экспорта за рубеж видеороликов с издевательствами над животными, провоцирующих людей на жестокость.

«Только за один день я направил Генеральному прокурору РФ список из 37 подобных ресурсов, обнаруженных волонтерами-зоозащитниками для их закрытия и привлечения к ответственности их владельцев и администраторов. Но это — реагирование «по факту». Важно поставить заслон этому злу, провоцирующему живодёрство, на системном уровне. Планируем внесение наших инициатив уже в начале 2018 года», — сообщал депутат в середине декабря прошлого года в своём Instagram.

С Бурматовым солидарен и глава Роскомнадзора Александр Жаров, также утверждавший в прошлом месяце, что возможность размещения подобного контента является одним из мотивирующих для живодёров факторов, поэтому настало время блокировки их интернет-ресурсов.

Напомним, закон об усилении наказания за жестокое обращение с животными, который позволит привлекать к уголовной ответственности, в том числе, догхантеров и садистов, был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2017 года и был опубликован на официальном портале правовой информации как федеральный закон от 20.12.2017 № 412-ФЗ «О внесении изменений в статьи 245 и 258-1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Авторами закона тогда выступили депутаты Государственной Думы О.В.Шеин, В.В.Бурматов, Е.Г.Драпеко, С.А.Вострецов, К.Г.Слыщенко, И.В.Осипов, Н.В.Малов, А.Б.Выборный, О.Н.Смолин, В.В.Белоусов, О.А.Николаев, О.А.Нилов, С.М.Миронов, А.Г.Аксаков, А.В.Канаев, А.Н.Грешневиков.

Напомним, единоросс Бурматов совместно с Андреем Луговым (ЛДПР) также является автором закона, предписывающего госслужащим вести себя надлежащим образом в интернете, а также отчитываться перед начальством за все свои аккаунты в соцсетях.

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Поднакипело (поэтому длинный спич): Роскомнадзор предлагает внесудебно блокировать информацию о жестоком обращении над… Опубликовано Артемом Козлюком 11 декабря 2017 г.

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