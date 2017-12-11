Роскомнадзор предлагает внесудебно блокировать сайты «живодёров»

Глава российского надзорного ведомства Александр Жаров заявил о необходимости принятия законодательных мер по внесудебной блокировке контента, где демонстрируется жестокое обращение с животными.

"По моему убеждению, настало время для постановки вопроса о противодействии живодерскому контенту в Сети внесудебными мерами. Это вполне можно сделать путем внесения дополнений в закон", — глава РКН Александр Жаровhttps://t.co/ddDsgA19Cb — Роскомнадзор (@roscomnadzor) December 11, 2017

По словам Жарова, после того, как Роскомнадзор поздравил в соцсетях своих подписчиков с Днем домашних животных, ведомством была представлена статистика блокировок информации, связанной с жестоким обращением с животными и незаконной их продажей. В Единый реестр запрещенной информации, отметил глава РКН, с 2012 года на основании 1395 судебных решений были внесены 2143 интернет-страницы за продажу редких животных и 363 страницы за жестокое обращение с ними.

«Возможность публикации своих бесчеловечных материалов в интернете — один из мотивирующих для живодеров факторов», — уверен Жаров, поскольку основное содержание таких пабликов — это видеозаписи, где какой-то нечеловек «демонстративно перед объективом камеры лишает жизни котят, щенят, кроликов или других зверей». Ссылаясь на расследования неназванных СМИ, глава РКН утверждает, что «за живодерскими пабликами может скрываться теневой бизнес по продаже редких животных».

Законных оснований для блокировки живодёрских, а также торгующих редкими видами животных интернет-ресурсов нет, сетует Жаров, правда, тут же заявляет — «это можно сделать только через суд». Он убеждён, что необходим механизм «оперативного противодействия такому нечеловечному контенту, которые бы позволяли пресекать его распространение сразу после обнаружения».

Однако весьма странно, что глава Роскомнадзора смешал в одну кучу два совершенно разных понятия — жестокого обращения с домашними питомцами и продажу краснокнижных животных. Обе этих категории нарушают совершенно разные законы, поэтому по каждому из них необходимо проводить отдельные разбирательства, учитывая все обстоятельства, а не мешать в одну кучу, спекулируя на чувствах сограждан. К тому же, исходя из полученного опыта пятилетнего мониторинга блокировок, можно утверждать, что часто внесудебное ограничение доступа к тем или иным сайтам влечёт за собой злоупотребления властей, чем бы они это не обосновывали — борьбой с «наносящей детям вред» информацией или с живодёрскими сайтами.

К тому же, внесудебная блокировка со временем переходит в разряд обыденных явлений, и общество перестаёт замечать, а значит и адекватно оценивать творимый некоторыми нашими согражданами кошмар — будь то жестокое обращение с животными или со своими сверстниками, оскорбление по национальному или религиозному признаку, вандализм и т.п. Гражданское общество имеет право получать любую информацию, составлять о ней то или иное мнение, делая необходимые из этого выводы. Автоматическое же ограничение информации об уродливых явлениях делает дискуссию невозможной, а также не даёт обществу самому регулировать — что хорошо, что плохо.

Очень жаль, что этого не понимают чиновники Роскомнадзора, и в планах ведомства — внесение дополнений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», на основании которого уже несколько лет блокируются сайты с детской порнографией, пропагандой суицида, наркотиков и наркомании, с экстремистскими материалами. Стоит заметить, что описанные выше явления не просто не удалось победить, но в некоторых случаях, например, как это произошло с наркоманией, наоборот наблюдается устойчивый рост, при этом зачастую под блокировку попадают и вполне себе законопослушные сайты — и российские власти не реагируют адекватно на возникающие в их работе ошибки, поэтому владельцам сайтов приходится обращаться за помощью в другие инстанции, например, Европейский суд по правам человека.

Аппетиты ведомства Жарова относительно требований к владельцам сайтов и хостеров трудно объяснить здравым смыслом:

Дополнительно было бы неплохо, чтобы организации, регистрирующие домены, внесли в свои уставные документы изменения, позволяющие требовать от владельцев ресурсов удалять живодерский контент по обращениям граждан. В Госдуме проходят чтения поправок в Уголовный (УК) и Уголовно-процессуальный (УПК) кодексы РФ, усиливающие ответственность за жестокое обращение с животными, в том числе вводится дополнительная ответственность за публичное распространение фактов живодерства в интернете. Однако процедуры блокировки вредоносного живодерского контента, как я уже говорил, не разработаны. Я считаю, что эта работа должна вестись параллельно.

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Роскомнадзор намерен организовать обсуждение соответствующих поправок на своей площадке, и в случае их принятия ведомством готово взять на себя мониторинг интернета с целью выявления живодерских ресурсов, сайтов по незаконной продаже животных и информировать о них орган власти, на который будут возложены полномочия по принятию решений о блокировке. По той же схеме, по которой Роскомнадзор работает сейчас с Роспотребнадзором в отношении информации с пропагандой суицида.

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