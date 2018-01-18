Госсайты неохотно, но выходят из-под копирайта

В рамках проекта «Мониторинг возможности свободного использования гражданами материалов официальных сайтов федеральных органов власти Российской Федерации», НП «Викимедиа РУ» представило ежегодный отчёт о переходе государственных порталов из-под копирайта на свободные лицензии.

Наилучший уровень по этому критерию показали высшие органы исполнительной власти — веб-представительства президента и премьера России. Однако подчинённые им структуры далеки от следования примеру своих руководителей. Показателен пример сайта полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе — единственного из всех федеральных представителей президента не перешедшего на свободную лицензию.

За 2017 год на свободные лицензии перешло 5 госсайтов: сайты полпредов Президента по ЮФО и СКФО, сайты Открытого правительства, Минобрнауки и Ростуризма. Подробнее: https://t.co/ForAoPb9Su — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) January 15, 2018

Сайт Минобрнауки РФ перешёл на свободную лицензию Creative Commons Attribution 3.0: https://t.co/B2WFfevXIM — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) January 15, 2018

Чем дальше находится госструктура от руководителей страны, тем меньше она беспокоится о доступности своих материалов. Например, сайты уполномоченных и советов при президенте имеют нулевой рейтинг доступности, при близком к абсолютному у президента. То же касается правительства — нулевой у федеральные службы и агентств, при высоком собственно у премьера. Федеральные министерства занимают промежуточный уровень — часть их давно и успешно распространяет материалы под свободной лицензией, но другие, тем временем, продолжают показывать полную некомпетентность в этом вопросе.

Удивляет также законодательная власть — полностью свободный сайт Совета Федерации и абсолютно недоступное веб-представительство Государственной думы. Причём необходимая законодательная база для перехода на открытые лицензии была принята самими же депутатами ещё в 2014 году.

Хуже всего обстоят дела с интернет-представительствами судов: ни один сайт этой ветви государственной власти до сих пор не последовал примеру руководства страны и не сделал свои материалы доступными для граждан.

По словам исполнительного директора НП «Викимедиа РУ» Станислава Козловского,

«Когда в 2014 году на сайтах Президента России и Правительства РФ появились указания, что все материалы на них распространяются на условиях свободной лицензии Creative Commons Attribution 4.0, мы были счастливы. Тогда казалось, что очень скоро и все остальные сайты госорганов перейдут на свободные лицензии. Однако процесс затянулся. Подавляющее число сайтов федеральных органов государственной власти до сих пор, увы, на эти лицензии так и не перешли».

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Тем не менее, по словам Козловского, процесс всё же постепенно идёт:

— в 2015 году на свободные лицензии перешли Минкомсвязь и Минтруд,

— в 2016 на них перешли сайты уже трёх министерств — Минобороны, Минпромторга и Минфина, а также сайты Совета Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи и сайты четырёх полпредов Президента,

— в прошлом, 2017 году, на свободные лицензии перешло Открытое правительство РФ, Минобрнауки, Ростуризм, а также уже почти все полпреды Президента (кроме одного — полпреда по ЦФО).

«В 2018 году мы продолжим отслеживать ситуацию и будем снова и снова убеждать госорганы переводить свои сайты на Creative Commons», — пообещал представитель «Викимедии РУ».

Параллельно с мониторингом госсайтов НП «Викимедиа РУ» поддерживает волонтёрский проект, который ставит перед собой более масштабную задачу — создания реестра всех сайтов со свободными материалами на языках России. В нём, в частности, видно, как примеру руководства страны следуют сайты региональный и местных сайтов. На свободную лицензию перешли веб-представительства различных ветвей власти Москвы, Московской области, Тывы, Калмыкии, Ростовской области. Среди перешедших на свободную лицензию ветви власти городов Тюмень, Владивосток, Сургут, Тамбов, Томск, Новороссийск, Ливны и другие.

На свободные лицензию переходят также общественные и коммерческие организации — их материалы становятся доступными для распространения без ограничений — фактически пропаганду идей и рекламу этих организаций.

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