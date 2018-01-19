Власти Кыргызстана хотят взять соцсети под контроль

Законопроект о регулировании интернет-сайтов проходит согласование в ведомствах страны, рассказал на заседании Жогорку Кенеша (Верховного Совета республики Кыргызстан) замминистра юстиции Равшан Абдуллаев. В ближайшее время он должен поступить на рассмотрение парламента. О том, как нововведения должны повлиять на работу сайтов, Абдуллаев не пояснил. Депутаты же требуют усилить контроль за публикациями в соцсетях. Парламентарий Улан Примов заявил, что некоторые из них вносят раскол в общество и представляют угрозу государству.

По его словам, в соцсетях сегодня много неправильной, недостоверной и клеветнической информации. Парламентарий уверен, что надо разработать законопроект, который бы регулировал деятельность социальных сетей в Кыргызстане:

«Следует, наверное, ввести в социальных сетях ограничения на ту информацию, которая там распространяется… Нужно уточнить, каким образом социальные сети регулируются в других странах ЕАЭС. Правительство должно заняться этим вопросом и внести в Жогорку Кенеш нужный законопроек«.

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«Я всецело поддерживаю свободу слова. Но на сайтах чего только не найти, что делит людей. Открывают «фейковые» аккаунты, поднимают темы о севере и юге, пропагандируют терроризм и экстремизм. Я говорю о том, чтобы установить государственный контроль для повышения ответственности», — сообщил депутат в комментарии для СМИ.

С Примовым солидарен его коллега Тазабек Икрамов. По его словам, регулирование соцсетей – требование времени.

Эксперт по вопросам безопасности Максат Мамытканов отмечает, что контроль за интернет-пространством требует огромных средств, а у правительства недостаточно финансовых и кадровых ресурсов. Ограничение Интернета, по его словам, повлечет за собой недовольство граждан:

«В развитых странах существуют целые управления и транснациональные корпорации, обслуживающие интернет-пространство. Расходы на их деятельность достигают миллиардов долларов. Основная цель их работы заключается в том, чтобы противостоять ложной информации. У нас же собираются действовать через силу. Но это бесполезно. Пока будет закрываться один аккаунт через суды вместо него появится сто новых. Мы должны только отвечать правдой на ложь, но это требует больших затрат».

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В том, что государство в силах взять под контроль соцсети, сомневается и депутат Дастан Бекешев. Тем не менее, он разрабатывает изменения в Гражданский кодекс, обязывающие пользователей соцсетей публиковать опровержения при признании публикаций недостоверными. Поправки Дастана Бекешева также позволяют пострадавшим от клеветы в соцсетях потребовать моральную компенсацию минимум в 20 тысяч сомов (около 16 тыс.рублей).

Гражданские активисты в свою очередь инициативу Бекешева расценивают как попытку ограничить свободу слова в стране. В частности, сам Бекешев становился участником коррупционного скандала, и активист Мавлян Аскарбеков отмечает, что депутат разработал законопроект из личной обиды к нему, а теперь использует судебную тяжбу как прецедент для закручивания гаек в масштабах страны — очень скоро последствия от этого могут испытать на себе все граждане, если все инициативы Бекешева будут учтены парламентариями Кыргызстана.

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