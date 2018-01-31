Британский суд признал национальную систему массовой слежки незаконной

Судьи Апелляционного суда Соединённого Королевства постановили, что Закон о сохранении данных и досудебных расследованиях (Data Retention and Investigatory Power Act, DRIPA) нарушил законодательство ЕС, поскольку позволил сбор данных вне процесса расследования преступлений. В соответствии с этим законом британские правоохранительные органы могли получать доступ к данным своих граждан без решения суда.

31 декабря 2016 года DRIPA заменили «Законом о полномочиях следствия» (Investigatory Power Act, IPA или «закон ищеек»), который получил репутацию одного из самых жестких законов о слежке в Европе. Многие положения DRIPA, которые ранее подвергались критике, были сохранены или даже расширены в новом законе.

«Вновь суд признал неправомерным закон о массовой слежке. Судебное решение демонстрирует правительству, что в своей законотворческой деятельности оно пришло к нарушению фундаментальных прав человека. IPA необходимо изменить», — заявила Марта Спирриер, глава правозащитной организации Liberty.

У суда возникли две основные претензии к закону. Во-первых, он позволяет собирать данные для ненадлежащих целей, создавая почву для возможных злоупотреблений. Во-вторых, отсутствуют механизмы обоснования запроса данных со стороны уполномоченных органов.

В ноябре 2017 года, ориентируясь на решение Европейского суда, правительство признало, что IPA нуждается в обновлении во избежание возможных нарушений прав человека. Были предложены некоторые послабления в законодательстве. Но правозащитные организации сигнализировали, что эти меры недостаточны для недопущения злоупотреблений со стороны государства. Участники общественной кампании против IPA требовали у правительства сократить ряд полномочий правоохранительных структур и гарантировать защиту хранящихся данных.

«Еще один британский суд признал незаконность массовой слежки. Это должно убедить правительство признать ошибочность принятого ими решения. IPA может причинить серьезный ущерб правам человека. Государственные органы смогут требовать доступ к данным без должного обоснования. Суды подтверждают, что эти практики должны быть прекращены. Теперь очередь правительства делать свой ход», — комментирует решение Апелляционного суда Мэтью Райтс из правозащитной организации Open Rights Group.

Судебный процесс, инициированный Уотсоном, был запущен в 2014 году. Он был направлен против DRIPA, вступившего в силу с 1 августа 2014 года. Этот закон позволял правительству принуждать телекоммуникационные компании хранить детальную информацию о местоположении и использовании мобильных телефонов, что депутат британского парламента от Лейбористской партии счел явным нарушением прав человека.

Министерство внутренних дел на прошлой неделе завершило консультации насчет IPA. Оно настаивает на том, что установленные полномочия необходимы для судебного преследования опасных правонарушителей, и никаких послаблений делать не нужно. Из позиции министерства следует, что оно не готово признать решение суда по DRIPA релевантным для действующего законодательства.

Министр по вопросам безопасности Бен Уолисс заявил: «В последнее десятилетие коммуникативная информация используется в подавляющем числе расследований организованных и тяжких преступлений, в том числе актов терроризма. Часто это попросту единственный способ идентифицировать педофилов, использующих онлайн-сервисы для общения с детьми. Решение суда касается законодательства, которое уже не действует, поэтому оно не может оказать влияния на работу правоохранительных органов».

По материалам The Independent

Перевод: Максим Волков, специально для РосКомСвободы

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