Дело о футболке Милонова будет рассмотрено в ЕСПЧ

Адвокат «Агоры» Алексей Глухов сообщил российским СМИ, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу координатора движения «Открытая Россия» в Чувашии Дмитрия Семёнова, которого дважды оштрафовали за репосты фотографий депутата Виталия Милонова с упоминанием лозунга «Православие или смерть», признанного в России экстремистским. В своём Facebook Глухов также отмечает, что к процессу рассмотрения в Страсбурге жалоба чувашского активиста была принята достаточно быстро. Кроме этого, он прогнозирует далекоидущие последствия для госорганов, принявших участие в этом сомнительном деле:

«Кейс Дмитрия Семёнова — один из быстрых коммуникаций: в июне 2017 я направил жалобу в ЕСПЧ по трем адмминистративным делам в отношении Дмитрия по 20.29 КоАП. А спустя чуть более полугода уважаемый суд уже задает вопросы родному правительству. Хочу передать привет Центру по борьбе с экстремизмом Чувашии, ФСБ Чувашии, Цивильскому и Ленинскому районным судам, а также Верховному суду Чувашии. Контекст важен, знайте. Ну а цели ваши мы знали изначально, а теперь из-за вас голову напрягают в другом госведомстве».

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В ноябре 2016 года Семенова оштрафовали по ст. 20.29 КоАП РФ за репост фотографий Виталия Милонова в той «экстремистской» футболке. Повторно активиста наказали по той же статье в феврале 2017 года, на этот раз – за репост новости о том, как его судили, где также упоминался запрещённый в России, но изображённый на футболке депутата Госдумы лозунг.

По мнению Семенова, его права на свободу выражения мнения, на свободу собраний и на свободные выборы были нарушены. Статья 20.29 КоАП РФ, помимо прочего, предусматривает запрет избираться и выступать организатором публичных мероприятий. Репосты Семёнова в соцсетях датируются 2013 и 2014 годами, но штрафы по ним были выписаны только в 2017 году, после участия Семенова в думских выборах.

Страсбургский суд поинтересовался у российских властей, был ли штраф в отношении Семенова необходим и предсказуем с учетом того, что самого Милонова за футболку с таким лозунгом не наказывали. Кроме того, ЕСПЧ спросил, насколько оправдан запрет избираться и проводить публичные мероприятия для людей, получивших административное наказание по «экстремистским» статьям. Наконец, суд попросил разъяснить не привело ли отсутствие прокурора на заседаниях по всем трем делам к нарушению требования о беспристрастности суда.

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