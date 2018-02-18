Игрока World Of Tanks обвиняют в возбуждении ненависти к русским

Прокуратура направила в суд уголовное дело об экстремизме против жителя города Великие Луки в Псковской области. По данным следствия, в январе 2017 года 22-летний местный житель выложил на сайте twitch.tv видео «Неуважение к Украинскому народу!», в котором «призывал общественность к агрессивным действиям в отношении русских».

Прокурор города Великие Луки утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, которое было направлено для рассмотрения в суд. Санкция части 1 статьи 282 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Жителя Великих Лук обвиняют в возбуждении ненависти к русским за троллинг крымчанки во время игры в World of Tanks: https://t.co/KzqFjLcGEL pic.twitter.com/70H9yUYnQT — СОВА (@sova_center) February 16, 2018

По данным информационно-аналитического центра «Сова», в настоящее время видеозапись, которая стала причиной возбуждения дела против великолучанин, недоступна, однако правозащитникам удалось установить, что речь идет о видеоролике продолжительностью 3 минуты 21 секунда — отрывке из записи стрима (прямой трансляции) игрока в сетевую многопользовательскую игру World of Tanks Михаила Ларионова, выступающего под ником Mixa60RuS. Виртуальное танковое сражение, во время которого игроки переговариваются при помощи микрофонов, сопровождалось оскорблениями одной из участниц игры — крымчанки под ником ANETKA210185. Ларионов и другие игроки троллили ее, войдя в образ украинских националистов, ненавидящих Россию и русских.

Центр «Сова» сомневается в том, что даже если высказывания Ларионова содержали призывы к насилию в отношении русских, это заслуживает уголовного преследования:

«Скорее, их стоит интерпретировать как троллинг, понимаемый и приветствуемый основной аудиторией игровых стримов, которая однозначно распознает даже подобные агрессивные высказывания как шуточные, а не подстрекательские. Даже если жертва троллинга восприняла угрозы всерьез, это не означает, что у Ларионова был умысел возбудить национальную ненависть: он лишь хотел позлить собеседницу резкими высказываниями».

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Центр «Сова» полагает, что со стороны правоохранительных органов разумным и достаточным было бы предупредить Ларионова и попросить его удалить видеозапись из общего доступа, так как пользователи интернета, не принадлежащие к сообществу геймеров, могут неверно интерпретировать разговор игроков.

«Случай Ларионова в очередной раз демонстрирует неприспособленность подхода правоохранительных органов к анализу коммуникативных ситуаций, в которых грубый язык воспринимается как социальная норма, в частности, к анализу ситуации троллинга, провокационной по сути», — отмечает «Сова».

Напомним, в январе этого года в Госдуму фракцией ЛДПР был внесён законопроект №360083-7, предлагающий признать утратившей силу статью 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства» Уголовного кодекса РФ, а также исключить ссылки на указанную статью в ряде статей Уголовно-процессуального кодекса. Законопроект не нашёл поддержки в кабинете министров и Верховном суде РФ. Однако в начале февраля были получены положительные заключения от Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству и правового управления ГД. По мнению правового управления, «необходимость получения на данный законопроект заключения Правительства Российской Федерации не усматривается», а комитет по госстроительству и законодательству предложил «назначить Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству ответственным по законопроекту«, «включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 2018 года (март)», «установить срок представления в Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству отзывов, предложений и замечаний до 15 марта 2018 года».

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