Суд: фотохроника с парада Победы 1945 года не содержит пропаганды нацизма

Архангельский областной суд оправдал местного жителя Михаила Листова, оштрафованного за публикацию в сети «ВКонтакте» фотографии с парада Победы 1945 года. Судья согласился с доводами защитника Листова о том, что фотография, на которой изображены советские солдаты с опущенными немецкими знаменами, представляет собой историческую память, а не пропаганду нацизма.

По мнению Листова, отменить решение Исакогорского районного суда Архангельска, который ранее приговорил его к штрафу в 1000 рублей за публикацию снимка в соцсети, удалось только благодаря шумихе, которая поднялась вокруг этой истории в СМИ.

Большое спасибо всем, кто участвовал в акции. Вы молодцы.

Небольшая победа над идиотизмом https://t.co/nMkOXm83SG — Alexey Navalny (@navalny) February 15, 2018

Вот буквально недавно также стало известно, что в сенатор от Владимирской области Антон Беляков внёс в Государственную думу проект поправок к административному кодексу, которые исключат наказание за публичную демонстрацию экстремистских (в том числе нацистских) символов «без цели пропаганды». В частности, предлагается исключить административную ответственность за использование такой символики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных и учебных целях.

По словам Белякова, авторы оригинального закона об экстремистской символике допустили юридические неточности — это позволило привлекать к ответственности блогеров и журналистов, публиковавших исторические фотографии. Он добавил, что суды, вопреки разъяснениям Роскомнадзора, «очень редко обращают внимание на то, была ли пропаганда».

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