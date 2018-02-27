Суды блокируют криминальные интернет-сообщества и без специального закона «об А.У.Е.»

В ноябре прошлого года в Госдуму был внесён №318286-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части запрета пропаганды криминальной субкультуры», автором которого выступил сенатор Антон Беляков. Документ вносит поправки в законы «О средствах массовой информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», которые направлены на запрет пропаганды криминальной субкультуры в интернете и средствах массовой информации. Проект закона был рассмотрен «Комитетом по вопросам семьи, женщин и детей», а также Правовым управлением Госдумы, и общий вывод, который можно сделать из их отзывов — введение дополнительного «закона об А.У.Е.» нецелесообразно.

«Предложение автора законодательной инициативы, направленное на формирование высоких моральных ценностей у подрастающего поколения соответствует основным задачам государственной молодежной политики», — говорится в заключении «Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей», однако сам законопроект дублирует уже существующие законы, ограничивающие «вредную для детей» информацию, а внесение в федеральный закон №149-ФЗ нового перечня оснований для включения информации, содержащей пропаганду криминальной субкультуры, в реестр запрещённых сайтов, комитет считает нецелесообразным «ввиду отсутствия доводов о неэффектном применении норм действующего законодательства, позволяющих блокировать доступ к сайтам, содержащим информацию о молодежных криминальных движениях по вступившему в законную силу решению суда о признании такой информации, распространяемой по средствам сети «Интернет», информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

К тому же, по мнению Комитета, следует привести в соответствие с действующим законодательством понятийно-категориальный аппарат законопроекта. Поскольку использование терминов «пропаганда криминальной субкультуры», «социокультурные ценности преступного мира» не определено действующим законодательством, это может привести к свободной и неоднозначной правоприменительной практике.

Также, не вполне ясно каким образом следует определять основания, согласно которым можно отнести ту или иную информацию к информации, пропагандирующей криминальную субкультуру. Не установлена и ответственность за нарушение предлагаемых законопроектом ограничений. В связи с этим, Комитет в таком виде законопроект сенатора Белякова поддержать не может.

Правовое управление ГД увидело в документе опасность для возникновения цензуры [почему только в нём?]:

«Если исходить из того, что субкультура является частью культуры, то возможно говорить о субкультуре преступной части общества. В данную субкультуру входят в том числе песни, фильмы, рассказывающие о «благородных бандитах». В связи с этим предлагаемые законопроектом меры потребуют цензуры кинофильмов, литературных, музыкальных и иных произведений».

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«В отношении неформального молодежного сообщества «АУЕ», о котором говорится в пояснительной записке к законопроекту как о носителе определенной субкультуры, пропагандирующей образцы поведения преступного сообщества, необходимо учесть, что если она приобретает экстремистский характер, направленный на возбуждение социальной розни (по признаку отношения к «воровскому братству»), пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной принадлежности, воспрепятствование законной деятельности государственных (правоохранительных) органов, применяться должен Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»», — сказано в заключении Правового управления Госдумы.

Неожиданной также была реакция заместителя председателя Государственной Думы Ирины Яровой — одиозный депутат, чьими усилиями было внедрено уже достаточно большое количество законов, вводящих цензуру в Рунете, сказала, что законопроект Белякова избыточен. Бороться с такими явлениями как «А.У.Е.» можно, как с теми же «Синими китами», — на базе ранее принятых законов, читает она. Просто необходимо внимательней смотреть за правоприменением и вовремя отслеживать субкультуры, представляющие опасность для юношества. Тем не менее, именно Яровая «грешит» введением новых ограничений и карательных мер в российском законодательстве, и именно в её законопроектах эксперты находили и избыточность, и невозможность выполнения некоторых норм, и многие другие недочёты.

Надзорные органы, между тем, применяют уже существующие законодательные нормы для блокировки соответствующего контента, не дожидаясь принятия парламентом специального законопроекта. Так, прокуратура Тракторозаводского района г.Челябинска через суд признала запрещённой информацию в группах в социальной сети [речь, скорее всего, идёт о ВКонтакте], где осуществлялась «пропаганда криминальных традиций, сложившихся в местах лишения свободы, асоциального поведения, тунеядства, престижности совершения преступлений, вымогательства у сверстников денежных средств для передачи содержащимся в исправительных учреждениях лицам».

«В целях пресечения нарушения требований действующего законодательства прокурор района обратился в суд с требованием признать информацию, размещенную на интернет-сайтах, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Судом Центрального района г.Челябинска требования прокурора удовлетворены. После вступления в законную силу судебные решения будут направлены для исполнения в Роскомнадзор», — сообщается на сайте надзорного ведомства.

Тема «А.У.Е.» стала, кроме всего прочего, бесконечным источником пиара для ряда политиков и бизнесменов.

Бизнесмен Аркадий Ротенберг собирается запустить серию бесплатных лекций с «равлекательно-развивающим» контентом для подростков в возрасте от 12 до 16 лет. По словам бизнесмена, целью проекта будет защита детей от «негативного воздействия улицы», в том числе от идеологии АУЕ, которая пропагандирует в социальных сетях уголовную субкультуру.

Ротенберг уточнил, что для проекта будет создаваться вирусный контент, который будут постоянно генерировать как для онлайн, так и для офлайн площадок. «Мы будем идти туда, где есть дети. Неважно. Они есть во «ВКонтакте» — мы будем делать интересный контент для «ВКонтакте». Они в Telegram — мы пойдем за ними в Telegram», — сказал предприниматель.

Возможно, в скором времени с лекциями о вреде «А.У.Е.» поедут очередные «ревнители морали», как это делали весь 2017 год представители «Лиги БезИнтернета», наводя страх на родителей рассказами о так называемых «группах смерти».

РосКомСвобода, со своей стороны, считает политику запрета каких бы то ни было групп или сообществ неэффективной, по большей части направленной на цензурирование интернет-пространства в России. Как показывает практика, ограничение доступа к тем или иным сайтам не улучшает статистику в плане борьбы с наркоманией, самоубийствами, экстремизмом, насилием над несовершеннолетними и т.п. Проблемы, окружающие нас в реальном мире, не всегда решаются щелчком компьютерной мыши и судебным постановлением о запрете того или иного URL и IP.

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