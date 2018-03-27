РАКИБ подает в суд на Google, Яндекс и Facebook

Глава Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин, выступая на конгрессе «БлокчейнРФ —2018», заявил о намерении РАКИБ совместно с отраслевыми ассоциациями Китая и Кореи подать коллективный иск против ряда интернет-компаний, включая Facebook, Google и Яндекса за отказ размещать рекламу цифровых денег и ICO:

«Мы считаем, что это использование монопольного положения этих четырех компаний, которые вступили в картельный сговор между собой с целью манипулирования рынком. Запрет этих четырех организаций привел к существенному падению рынка за последние месяцы».

Президент #РАКИБ, Юрий Припачкин объявил, что Ассоциацией готовится коллективный иск к гуглу, фейсбуку и другим компаниям в ограничении информации о криптоиндустрии. Все совершенные шаги — это картельный сговор с целью затормозить развитие индустрии.#БлокчейнРФ pic.twitter.com/e8wQ2hGkja — Bits.media (@bits_media) March 27, 2018

Иск планируется подать в мае в американской юрисдикции через Евроазиатскую ассоциацию криптовалют и блокчейна, соглашение о создании которой было подписано во вторник на конгрессе. «При ней будет создан криптофонд. И она, собственно, будет инициатором судебного процесса, а все желающие «скинутся» в этот криптофонд криптовалютами», — рассказал он.

Припачкин также добавил, что задача Российской ассоциации криптовалют и блокчейна разработать законопроект, который не будет мешать развитию отрасли в стране. Глава РАКИБ считает, что если новые правила не устроят участников рынка, они просто уйдут в те юрисдикции, где им будет комфортно работать.

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что документ будет принят уже летом — в июне или июле 2018 года. Согласно законопроекту, майнеры должны будут регистрироваться как ИП или юридические лица, их деятельность будет облагаться налогом. Для предпринимателей будет введены налоговые каникулы на два года.

В свою очередь советник Президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко отметил, что Евросоюз может создать собственную криптовалюту, чтобы «показать, как могут работать криптовалюты в международной платежной системе». По его мнению, невозможно создать государственную криптовалюту без разрешения других крупных стран, так как «Основная задача криптовалют — поддерживать межгосударственный расчет».

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