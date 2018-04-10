Правообладатель через суд добился права на перехват доменов Sci-Hub

АХО, являющееся владельцем прав на некоторые публикуемые на «пиратском» портале научной литературы Sci-Hub работ, признало тщетность своих усилий в попытках заблокировать ставший его головной болью сайт и решило поменять тактику. Несмотря на получение правообладателем решения суда о широком запрете деятельности «Пиратской научной гавани», блокировка данного портала оказалась задачей не из лёгких. Sci-Hub успешно «кочует» с домена на домен, а поскольку в решении суда эти адреса не прописаны, провайдеры и хостеры часто отвечают отказом правообладателям, которые требуют от них удаления строптивой «пиратской научной библиотеки».

Разочарованное устойчивостью Sci-Hub, АХО вернулось в суд с просьбой о внесении ряда изменений в ранее вынесенное им судебное решение. Издатель потребовал от властей блокировать все существующие доменные имена Sci-Hub, а также те, которые будут зарегистрированы в будущем. Судья окружного суда США Леони Бринкема (Leonie Brinkema) согласилась с доводами истца.

Изменённый судебный запрет [Sci-Hub] теперь требует от хостеров, регистраторов доменов, провайдеров и других поставщиков услуг или программного обеспечения прекратить функционирование сразу целого пакета доменов, которые входят в этот список:

«sci-hub.ac, scihub.biz, sci-hub.bz, sci-hub.cc, sci-hub.cf, sci-hub.cn, sci-hub.ga, sci-hub.gq, scihub.hk, sci-hub.is, sci-hub.la, sci-hub.name, sci-hub.nu, sci-hub.nz, sci-hub.onion, scihub22266oqcxt.onion, sci-hub.tw, and sci-hub.ws».

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Но даже только ими не ограничивается запрет. Обновлённый судебный документ, по словам АХО, гораздо более эффективный в том плане, что сторонние службы больше не смогут отказаться исполнять его из-за отсутствия домена со словом «sci-hub» в официальном письме, которое пришлёт им правообладатель.

Действие обновлённого запрета можно видеть на примере доменных имён sci-hub.la и sci-hub.tv, ставших недоступными уже вскоре после подписания документа. Тем не менее, маловероятно, что эта мера позволит полностью закрыть сайт. К примеру, перехватить домены в сети Tor будет весьма проблематично, поскольку она не имеет центральной регистрирующей организации. Судя по всему, владелец и идейный вдохновитель проекта Shi-Hub Александра Элбакян не намерена сдаваться и будет поддерживать работу сайта, хотя для многих пользователей могут возникнуть определённые трудности.

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