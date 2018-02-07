Cloudflare расстался с «пиратской» научной библиотекой Sci-Hub

Создательница «пиратского» портала научной литературы Sci-Hub Александра Элбакян сообщила, что CDN-провайдер Cloudflare был вынужден прекратить обслуживание нескольких доменных имён, принадлежащих данному проекту:

«…нас выгоняют с Cloudflare. Это «географически распределённая сетевая инфраструктура, позволяющая оптимизировать доставку и дистрибуцию содержимого конечным пользователям в сети Интернет» Вчера им пришло постановление от американского суда прекратить нас обслуживать. Постановление прикрепляю. Это не критичная штука, но может быть небольшая не особо заметная пауза в работе».

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That is not critical but may cause a short pause in website operation pic.twitter.com/HLoldSVMGE — Sci Hub (@Sci_Hub) February 3, 2018

В июне прошлого ода Нью-Йоркский окружной суд удовлетворил просьбу одного из крупнейших научных издательских домов мира — Elsevier, о вынесении решения по факту невыполнения обязательств Sci-Hub по выплате пятнадцати миллионов долларов США. А в ноябре 2017 года Американское химическое общество (АХО) выиграло судебный иск на $4,6 млн (сумма рассчитана как количество скачиваний 32-х научных работ, умноженное на цену научных журналов, в которых они опубликованы). Поскольку Элбакян не в состоянии выплатить столь немыслимые суммы, Федеральный окружной суд Восточного округа Виргинии предусмотрел и другие меры взыскания. Самая жёсткая из них — суд согласился с требованием АХО наложить предписание на третьих лиц.

Теперь любые поисковые системы, хостеры, провайдеры, регистраторы доменных имён по требованию АХО обязаны блокировать сайт Sci-Hub. Хостеры не могут предоставлять хостинг Sci-Hub, поисковым системам запрещено ставить ссылки на Sci-Hub, а интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к сайту, если АХО потребует этого.

В данный момент все домены снова функционируют, в частности, работают данные «зеркала»:

Работающие зеркала Sci-Hub на текущий момент:

http://sci-hub.la

http://sci-hub.tv

http://sci-hub.tw

http://sci-hub.hk

http://sci-hub.mn

http://sci-hub.name

http://80.82.77.84

http://80.82.77.83

Напомним, в декабре 2016 года создательница Sci-Hub Александра Элбакян стала человеком года по версии журнала Nature. Ежегодно этот один из самых старых и авторитетных общенаучных журналов составляет рейтинг наиболее интересных и значимых открытий, произошедших в мире, и называет имена людей, сделавших вклад в развитие и популяризацию науки.

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