07.02.2018
Cloudflare расстался с «пиратской» научной библиотекой Sci-Hub
Популярный CDN-сервис был вынужден исполнить требования правообладателей в отношении библиотеки, которой пользуются тысячи учёных во всём мире, хотя ранее оспаривал подобные запросы

Sci_vs_Cloud

Создательница «пиратского» портала научной литературы Sci-Hub Александра Элбакян сообщила, что CDN-провайдер Cloudflare был вынужден прекратить обслуживание нескольких доменных имён, принадлежащих данному проекту:

«…нас выгоняют с Cloudflare. Это «географически распределённая сетевая инфраструктура, позволяющая оптимизировать доставку и дистрибуцию содержимого конечным пользователям в сети Интернет» Вчера им пришло постановление от американского суда прекратить нас обслуживать. Постановление прикрепляю. Это не критичная штука, но может быть небольшая не особо заметная пауза в работе».

.

В июне прошлого ода Нью-Йоркский окружной суд удовлетворил просьбу одного из крупнейших научных издательских домов мира — Elsevier, о вынесении решения по факту невыполнения обязательств Sci-Hub по выплате пятнадцати миллионов долларов США. А в ноябре 2017 года Американское химическое общество (АХО) выиграло судебный иск на $4,6 млн (сумма рассчитана как количество скачиваний 32-х научных работ, умноженное на цену научных журналов, в которых они опубликованы). Поскольку Элбакян не в состоянии выплатить столь немыслимые суммы, Федеральный окружной суд Восточного округа Виргинии предусмотрел и другие меры взыскания. Самая жёсткая из них — суд согласился с требованием АХО наложить предписание на третьих лиц.

Теперь любые поисковые системы, хостеры, провайдеры, регистраторы доменных имён по требованию АХО обязаны блокировать сайт Sci-Hub. Хостеры не могут предоставлять хостинг Sci-Hub, поисковым системам запрещено ставить ссылки на Sci-Hub, а интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к сайту, если АХО потребует этого.

В данный момент все домены снова функционируют, в частности, работают данные «зеркала»:

Работающие зеркала Sci-Hub на текущий момент:

http://sci-hub.la
http://sci-hub.tv
http://sci-hub.tw
http://sci-hub.hk
http://sci-hub.mn
http://sci-hub.name
http://80.82.77.84
http://80.82.77.83

Напомним, в декабре 2016 года создательница Sci-Hub Александра Элбакян стала человеком года по версии журнала Nature. Ежегодно этот один из самых старых и авторитетных общенаучных журналов составляет рейтинг наиболее интересных и значимых открытий, произошедших в мире, и называет имена людей, сделавших вклад в развитие и популяризацию науки.

.
don but rks

.

Читайте также:

Научный портал Sci-Hub принуждают выплатить 15 миллионов долларов за пиратство
🔓
С оператора выходного узла Tor правообладатель требует $150000
🔓
Научное исследование: пиратство может увеличить продажи музыки
🔓
Торрент-поисковик BTDB заблокирован за выдачу magnet-ссылок

.

digitalrights.center

.

РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт
Яндекс.Метрика
Переключиться на старую версию