С оператора выходного узла Tor правообладатель требует $150000

Интернет-сообщество недавно задалось вопросом «Может ли оператор узла Tor быть оштрафован, потому что его соединение было использовано для взлома?» после того, как правообладатель, представляющий одну из американских кинокомпаний, подал в суд на владельца выходной ноды Tor, поскольку было установлено, что через его узел произошло скачивание нелицензионной копии фильма «Dallas Buyers Club» («Далласский клуб покупателей»).

Борющиеся с «пиратством» группы часто сетуют, что многие потребители и распространители нелегального контента изучают ошибки, совершённые их «коллегами», поэтому им удаётся избегать преследования со стороны вышеозначенных групп. Они пользуются разного рода техническими средствами, например, анонимайзерами, VPN, что позволяет скрыть реальный IP-адрес. Но, естественно, многие пользователи интернета прибегают к использованию соответствующих программ и приложений не только ради «пиратства», но и просто чтобы оставаться анонимным в сети. В частности, одним из таких средств является Tor.

В США фирма-заявитель столкнулась с тем, что не совсем понятно — имеет ли она право предъявлять претензии за нарушение авторских прав, когда дело касается оператора выходного узла Tor, предоставляющего пользователям возможность анонимного использования интернета.

Владелец авторских прав на фильм «Далласский клуб покупателей» уже получил известность из-за исков к тысячам пользователей BitTorrent и теперь попытался атаковать в суде владельца выходного узла Tor, через который была зафиксирована загрузка нелицензионной копии фильма. Истец воспользовался отсутствием ответа оператора узла Tor в качестве доказательства его участия в нарушении авторских прав, но ответчик привлёк к делу юристов, которые поставили под сомнение наличие у кинокомпании прав, необходимых для подачи исков против пользователей, загружающих пиратские копии. Также суду было разъяснено, что ответчик непосредственно не осуществлял загрузку фильма, а предоставлял другим пользователям доступ к сети. То есть владелец выходной ноды Tor выступал в роли сетевого оператора, а не сам загружал контент и не занимался распространением пиратских копий.

Доказать загружал ли ответчик файл с той же машины, на которой размещён узел Tor, или это сделал пользователь сети Tor достаточно проблематично, поэтому кинокомпания воспользовалась отсутствием ответа на отправленный запрос как доказательством умышленного участия в нарушении авторских прав. В настоящее время адвокаты ответчика подали прошение в Федеральный суд штата Орегон об отклонении претензий истца, которое пока не рассмотрено.

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