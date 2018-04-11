Продлён срок следствия в отношении «узника Tor» Дмитрия Богатова

Следователи столичного главка СК продлили срок следствия по уголовному делу в отношении математика Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в Москве. Об этом сообщил адвокат Богатова Алексей Тепцов:

«Срок следствия по уголовному делу в отношении моего доверителя продлен до 31 июня. Таким образом, общий срок следствия продлен до 15 месяцев».

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В конце января следователи отпустили его из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Он провел три месяца в СИЗО и еще пять месяцев под домашним арестом.

По данным СК, 29 марта 2017 года в интернете были размещены призывы к совершению 2 апреля 2017 года действий экстремистского характера в центре Москвы. В ходе предварительного следствия установлено, что Богатов размещал материалы с призывами к массовым беспорядкам с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в интернете, с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств. Позже стало известно, что специалисты экспертно-криминалистического центра МВД не обнаружили доказательств вины Богатова. В результате исследования изъятых у него ноутбуков и флеш-карт эксперты МВД подтвердили, что ни на одном из личных устройств математика не обнаружено никаких противоправных материалов и доказательств, связывающих его с инкриминируемыми преступлениями.

Как уже сообщал другой адвокат Богатова, ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян, у его подзащитного «железобетонное алиби», подтверждение невиновности Богатова «было всего лишь делом времени, а результаты компьютерно-технической экспертизы для защиты очевидны». Адвокат отмечал, что будет добиваться реабилитации Богатова после снятия с него обвинений. Новое же продление следствия Дарбинян считает необоснованным и сомнительным:

«Следствие продолжает упорствовать в деле обвинения Дмитрия Богатова в совершении двух тяжких преступлений, к которым, как уже очевидно всем, он не имеет абсолютно никакого отношения. Да и преступлениями эти деяния можно назвать таковыми только лишь в силу абсурдности имеющегося формального состава отечественного уголовного закона и порочной практики российской обвинительной машины».

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Сам Дмитрий также настаивает на своей невиновности и в недавнем интервью предположил, что следствие действует вполне «традиционно»: «Сначала это [арест и уголовное преследование] ошибка, а уже потом — нежелание отпускать то, что схватили».

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