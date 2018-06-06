Сенатор Клишас: государство должно обладать монополией на защиту цифровых прав

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, выступая на международной школе-практикуме юристов, заявил, что не следует защиту цифровых прав граждан возлагать на частные компании — это должно стать прерогативой государственных институтов:

«Реальная защита прав лиц в условиях развития цифровых технологий, обеспечение информационной безопасности как государства в целом, так и отдельных индивидов, в частности, лежит на национальных властных институтах, которые с учетом международных стандартов в области защиты прав человека должны создавать реальные и действенные механизмы гарантии реализации прав на внутригосударственном уровне. <…> Поскольку компании непосредственно не обладают международной правосубъектностью и не связаны нормами международного права в области прав человека, эти нормы права напрямую применимы лишь к государствам».

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Сославшись, в частности, на доклад комиссара Совета Европы по правам человека, Клишас подчеркнул, что значительная часть инфраструктуры интернета и остальной цифровой среды находится в руках частных компаний, что создает проблемы c точки зрения возможностей международно-правовой защиты. Таким образом, констатировал сенатор, деятельность частных компаний регулируется законодательством тех стран, на территории которых они созданы или действуют.

Глава комитета отметил также, что процессы цифровизации предполагают закрепление «соразмерных, обоснованных и адекватных» ограничений с целью обеспечения публичных интересов, в том числе национальной безопасности, стабильного функционирования государственных институтов, защиты государственного строя, нравственности, прав и свобод других лиц.

Исходя из того, что сказал сенатор Клишас, власти будут дальше вести диалог с владельцами интернет-ресурсов на предоставление еще большего контроля государству над данными российских граждан. А в свете последних событий, происходящих в отношении Telegram, можно предположить переход данного диалога в монолог ультимативного характера. Вряд ли в данном вопросе государство интересует именно защита онлайн-прав россиян, поскольку по нескольким прецедентам их нарушения власти всячески старались снять с себя ответственность.

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