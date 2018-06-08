Роспотребнадзор заблокировал страницу с описанием японского фильма

Проводя мониторинг реестра запрещенных сайтов, РосКомСвобода обнаружила внесение в реестр запрещенных ссылку на культовый и скандальный японский фильм «Руководство по самоубийству / Jisatsu manyuaru [2003]», размещенный на сайте, специализирующемся на азиатском кино:

reestr.rublacklist.net/rec/403864

Фильм был снят по мотивам изданной в 1999 году книги Ватару Цуруми «Полное руководство по самоубийству». Несмотря на культовость, он не вызвал особого ажиотажа среди российских зрителей, а в рейтинге «Кинопоиска» не входит даже в топ-250. Тем не менее, Роспотребнадзор обратил на него внимание, и, стоит заметить, интерес ведомства к произведению Цуруми не утихает аж с 2012 года.

Статья в Wikipedia, посвященная книге «Полное руководство по самоубийству», оказалась одной из самых первых в России, попавших в реестр запрещенных сайтов. В решении Роскотребнадзора, которое ведомство тогда направило в Wikimedia, говорится:

«Решение номер 178 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о наличии (отсутствии) запрещенной информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14 ноября 2012 г., город Москва.

Рассмотрев информацию и (или) материалы, размещённые в информационно-телекоммуникационная сети интернет по адресу, с учетом выводов комиссии Роспотребнадзора по оценке материалов и (или) информации о способах совершения самоубийства

установил:

Указанная страница Википедии содержит краткую информацию о книге автора Ватару Цуруми «Полное руководство по самоубийству». Приведены 10 основных способов суицида, без раскрытия темы и без подробной описательной части способов. Саму книгу по данной ссылке скачать нельзя.

Решил: страница содержит запрещенных к распространению в информационно-телекоммуникационная сети «Интернет» информации».

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После объявленной информации о том, что статьи «Википедии» попадают в единый реестр доменных имен, основатель ресурса и директор компании Wikia, Inc. Джимми Уэйлс ответил на действия российских властей заявлением, что «подчиняться давлению слабых и трусливых политиков — тех, которые боятся распространения знаний, — это не путь «Википедии»». По мнению Уэйлса, блокировка сайта предпочтительнее, чем уступки цензорам. А интернет-провайдеры, которые будут неспособны по техническим причинам блокировать страницы отдельных статей и начнут блокировать ресурс целиком, будут быстро терять клиентов.

После повторной проверки в апреле 2013 года Роскомнадзор удалил из реестра запрещенной информации шесть записей Википедии, среди которых была и статья о вышеупомянутой книге. В данный момент эта статья действительно больше не значится в списке запрещенных в Wikipedia.

Но зато Роспотребнадзор продолжает выискивать тему суицида по мотивам широко известных произведений уже вне Википедии и принимать далеко не однозначные решения по их блокировке.

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