Совбез активизирует блогеров для борьбы с онлайн-угрозами

На днях состоялось заседание секции научного совета при Совбезе РФ, где обсуждалось всё более активное использование международными террористическими организациями современных информационно-телекоммуникационных сервисов, говорится на сайте Совета безопасности.

Ресурсы сети «Интернет» и средства коммуникации, — утверждается в релизе, — используются идеологами терроризма для деструктивного психологического воздействия на граждан, вербовки их в террористические структуры, подстрекательства к активным действиям террористического характера, финансирования и координации террористической деятельности, распространения инструкций по совершению терактов.

В связи с этим экспертами Совбеза обсуждались «нормативно-правовые, организационные и технические меры по обеспечению своевременного обнаружения и блокировки подобных материалов в Интернете, выявлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к их распространению».

«Отдельное внимание уделено вопросам социально-психологической защиты российских граждан от деструктивной информации, — сообщает Совбез. — Предложено активизировать взаимодействие правоохранительных органов с известными блогерами, институтами гражданского общества, в том числе социально-ориентированными некоммерческими организациями, готовыми поддержать усилия по борьбе с распространением террористической идеологии в информационном пространстве».

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