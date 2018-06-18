Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ

Представители мессенджера Telegram подали в Европейский суд по правам человека вторую жалобу, касающуюся противостояния мессенджера с властями РФ. На этот раз, уточняет в своем Telegram-канале глава «Агоры» Павел Чиков, жалоба касается решения властей России о блокировке мессенджера.

«В результате ограничения доступа к Telegram возможность свободно распространять и получать информацию может потерять не только заявитель, но также до 15 миллионов пользователей могут лишиться доступа к безопасному сервису интернет-коммуникаций, а также огромному архиву уникальной информации, которая не может быть получена из других источников», — отметил Павел Чиков.

Он также сообщил, что в ближайшее время в президиум Мосгорсуда, а при необходимости и в Верховный суд России будет подана кассационная жалоба. «Мы будем уведомлять Секретариат Европейского суда о существенных изменениях по делу, в том числе о рассмотрении кассационных жалоб», — написал Чиков.

По словам юриста, в жалобе представители мессенджера отмечают, что «помимо обмена сообщениями Telegram предоставляет возможность ведения публичных Telegram-каналов, являющихся в условиях сильной государственной цензуры традиционных средств массовой информации одним из немногих независимых и свободных источников распространения информации и обмена мнениями по общественно-политическим вопросам».

Такой способ, отмечают юристы, позволяет автору или группе авторов не только делиться информацией с неограниченным кругом лиц с минимальной дистанцией между читателем и контентом, но и сохранять при этом анонимность.

Юристы также отметили, что из-за блокировки Telegram Роскомнадзор ограничил доступ к сотням сайтов и сервисам, не связанным с мессенджером.

Ранее ЕСПЧ зарегистрировал другую жалобу Telegram — на штраф в 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. Тогда же в Страсбургском суде представителям мессенджера предложили отдельно обжаловать решение о блокировке.

В начале апреля Таганский районный суд удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram. Это произошло после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. Представители мессенджера на суд не пришли по просьбе создателя Telegram Павла Дурова, чтобы «не легитимировать откровенный фарс своим присутствием».

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