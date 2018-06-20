К 2020 году российские школы ждет «цифровизация учебников»

Согласно проекту «Цифровая школа», к декабрю 2020 года​ Министерство просвещения планирует частично избавиться от традиционных учебников по 11 предметам общеобразовательной школы.

Вместо традиционных учебников школьники получат «сертифицированные в установленном порядке устройства персонального доступа». Кроме того, дети смогут дистанционно участвовать в уроке при легких заболеваниях, а к 2025 году между медкабинетами в школах и детскими поликлиниками будет установлено электронное взаимодействие. Бюджет проекта может составить 507,3 млрд руб.

В документе не уточняется, учебники по каким предметам будут переводиться в электронный вид, однако сопредседатель профсоюза «Учитель» Леонид Перлов в разговоре с журналистами предположил, что перемены могут затронуть все основные дисциплины.

Проект «Цифровая школа» был подготовлен Министерством образования и науки в марте, однако остается актуальным до сих пор, заявил источник, близкий к Минпросвещению. В министерстве отказались комментировать отдельные положения проекта, объяснив, что он еще готов.

Министерство образования и науки было разделено на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования в мае. Минпросвещения возглавила Ольга Васильева, а Миннауки — Михаил Котюков.

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