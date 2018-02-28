Прокурорское огораживание школьников от интернета

Информационно-аналитический центр «Сова» опубликовал новые факты наезда региональных прокуроров на школы за «ненадлежащую фильтрацию» интернет-контента.

На днях прокуратура Калужской области сообщила, что прокуратура Думиничского района провела проверку в Думиничской средней общеобразовательной школе № 3. Было установлено, что ненадлежащая организация контентной фильтрации на компьютерах в классе информатики позволяет получать доступ к экстремистским материалам. Директору школы было внесено представление.

Стоит заметить, что прокуроры из Калужской области за этот месяц «отличились» дважды. Неделю назад Ферзиковского района провела проверку в Бебелевской средней общеобразовательной школе. Ведомство установило, что с компьютеров в классе информатики можно было получить доступ к вредным для несовершеннолетних материалам, в том числе к книге «Майн кампф» Адольфа Гитлера и видеозаписями, на которых боевики запрещенного в России «Исламского государства» осуществляют казни [надеемся, прокуроры подчистили за собою логи]. Директору школы было внесено представление.

«Из сообщения прокуратуры неясно, — пишет «Сова», — были ли установлены на компьютерах в школе контент-фильтры, однако мы исходим из того, что в противном случае прокуратура явно указала бы на их отсутствие».

В середине февраля текущего года прокуратура Воронежской области сообщила, что Россошанский межрайонный прокурор внес представления об устранении нарушений закона директорам Евстратовской, Поповской и Началовской средних школ. В этих образовательных учреждения система контентной фильтрации не работала должным образом: учащиеся могли получить доступ к вредным материалам, в том числе и к внесенным в Федеральный список экстремистских материалов.

Прокуратура Медведевского района республики Марий Эл выявила нарушения законодательства о защите детей от вредной информации в муниципальном образовательном бюджетном учреждении «Пекшиксолинская основная общеобразовательная школа». Прокуроры тоже искали в интернете запрещённую книгу «Майн кампф», а также выявили «соединение с интернет-ресурсами, содержащими информацию о выращивании наркосодержащих растений в домашних условиях, об изготовлении из подручных средств взрывных устройств, о способах совершения суицидов». По сведениям медведевской прокуратуры, система блокирования соединений с сайтами, содержащими запрещенную законом информацию, негативно влияющую на психологическое здоровье обучающихся, духовное и нравственное развитие несовершеннолетних, на компьютерах в кабинете информатики отсутствовала. «В целях устранения выявленных нарушений директору школы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В результате принятых мер нарушения устранены. На компьютерах, предназначенных для обучения детей, установлена специальная система блокирования доступа к информации в сети Интернет, содержащей сведения, распространение которых в Российской Федерации запрещено», — говорится в пресс-релизе прокуратуры Марий Эл.

Политика подобного «закошмаривания» руководства школ не раз вызывала критику и правозащитников, и работников образования.

«Сама по себе идея бороться при помощи фильтров с экстремизмом в школах нам кажется неверной, — отмечает «Сова». — Во-первых, любой фильтр может быть при желании обойден, а во-вторых, в принципе невозможно составить исчерпывающий список адресов и ключевых слов».

Тем не менее, прокуратуры повсеместно и регулярно наказывают за это местных чиновников и руководство школ. «Мы считаем, что за несовершенство системы контентной фильтрации должно отвечать Минобрнауки, а нерадивость руководства школ, не обновляющих программу, — проблема скорее трудовой дисциплины, чем охраны правопорядка. Аналогичным образом мы относимся к претензиям прокуратур к руководству образовательных учреждений по поводу доступа к ресурсам из Единого реестра запрещенных сайтов — в тех случаях, когда известно о попытках школы или вуза пресечь этот доступ», — заявляют правозащитники.

.



.

Читайте также:

Министр образования Калужской области раскритиковал школьную интернет-фильтрацию

🔓

«Образовательная» блокировка «РосКомСвободы» в учебных заведениях Москвы: апелляция

🔓

Детский омбудсмен: блокировки не помогают, надо ввести уроки кибербезопасности в школах

🔓

Театры, стадионы и поликлиники заставят фильтровать доступ в интернет

🔓

Блокировка информации в соцсетях вместо решения проблем с безопасностью в школах

.