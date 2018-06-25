Минцифры предлагает блокировать информацию о несовершеннолетних потерпевших

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций вынесло на общественное обсуждение законопроект о поправках в закон «Об информации». Ведомство предложило включать в реестр запрещённых сайтов любые ресурсы, распространяющие сведения о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий.

Сейчас запрет на разглашение подобных данных прописан только в законе «О СМИ», поэтому под нарушение попадают только сайты изданий, которые зарегистрированы Роскомнадзором. Если законопроект примут, то на сайтах нельзя будет указывать имя несовершеннолетнего, его дату рождения, а также фото и видео с ним. Исключение — «защита прав и законных интересов» и разрешение от несовершеннолетнего или его представителей.

В документе предложено уточнить формулировку в статье 15.1 закона «Об информации», которая перечисляет основания для включения сайта в реестр запрещенных. Сейчас там сказано, что сайт можно заблокировать за публикацию «информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), распространение которой запрещено федеральными законами».

По мнению Минкомсвязи, «неясность того, какими федеральными законами запрещено распространение информации о несовершеннолетнем», не позволяет эффективно исполнять закон «Об информации», потому что запрет на разглашение данных о несовершеннолетних прописан только в законе «О СМИ». В результате наказывают за такие нарушения только сайты изданий, зарегистрированных в Роскомнадзоре.

Закон «О СМИ» запрещает разглашать информацию о несовершеннолетнем (фамилию, имя, отчество, фото- и видеоизображение самого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения, аудиозапись голоса, место жительства или место временного пребывания, место учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность), если тот пострадал в результате противоправных действий. Такие сведения можно публиковать только «в целях защиты прав и законных интересов» и с разрешения самого несовершеннолетнего или его законных представителей.

Дата окончания общественного обсуждения законопроекта — 9 июля 2018 года. Если у вас есть какие-то замечания или предложения, вы можете их оставить под документом, пройдя регистрацию на сайте Regulation.gov.ru.

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