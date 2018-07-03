В Сети запущена акция «За свободный интернет. Против пакета Яровой»

В Рунете стартовала акция «За свободный Интернет — Против Пакета Яровой», инициированная Пиратской партией России. В связи с вступлением в силу с 1 июля текущего года федерального закона 374-ФЗ, называемого также «пакетом» или «законом Яровой», государство получило право обязывать операторов связи хранить весь трафик пользователя за 6 месяцев. «При подавляющей поддержке ГосДумы любой гражданин считается потенциальным террористом и находится под постоянным наблюдением, — отмечают в ППР. — Признание в любви, смайлики, запись к врачу, переписка с коммерческими партнёрами, всё это интересно государству. Под удар поставлены не только права и свободы граждан РФ, но и судьба операторов связи, особенно «малых» провайдеров, для которых техническая часть реализации Пакета Яровой станет непосильным грузом».
Пиратская партия запускает акцию, приуроченную к 1 июля 2018 года, дню вступления в силу самой одиозной и опасной части «пакета Яровой», дающей право государству обязывать операторов связи хранить весь трафик пользователя за 6 месяцев.
Сайт акции и… https://t.co/yvBx6Bfkep
— Vladimir Chizhevsky (@ratiomaster) July 1, 2018
Инициаторы акции напоминают, что при обсуждении и принятии «пакета Яровой» государство проигнорировало:
Несмотря на то, что последние два года после принятия 374-ФЗ власти продолжали игнорировать мнение противников «антитеррористического пакета», технические и финансовые реалии заставили их задуматься о переносе сроков внедрения ряда требований данного закона, к тому же выражение отрицательного мнения всё-таки вызвало заметные волнения в государственных и окологосударственных структурах, заставив их сбавить обороты и закручивать гайки не так быстро.
«В память о потерянном интернете Пиратская партия России призывает вновь громко заявить о себе каждого человека, — говорится на официальном сайте кампании. — Каждый голос важен и нужен для борьбы за наши свободы и конституционные права».
Присоединиться к акции можно следующими способами:
Записывайте своё мнение на видео, размещайте на видеохостингах (предпочтительнее — YouTube) с тегами #заинтернет #freerunet #digitalresistance.
Присылайте ссылку на материал на адрес: [email protected]
Пиратская партия аккумулирует ваши мнения на этом сайте и в своих группах в социальных сетях.
Сделать это можно на сайте кампании, пройдя регистрацию с помощью соцсетей..
Распространяйте информацию о пакете Яровой-Озерова, расскажите о нём друзьям и родным, ставьте лайки и активно поддерживать акцию.
Скачать ее можно также на сайте zainternet.ru.
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Мнение общественников и пользователей о «пакете Яровой»:
Председатель ППР Антон Ершов напомнил, что вступившие 1 июля текущего года ряд положений федерального закона 374-ФЗ посягают на гарантированную нам Конституцией тайну частной переписки, а также на privacy и свободу интернета. Но даже это еще не всё — «пакет Яровой» ломает интернет, и уже сейчас многие предпринимаемые властями меры (СОРМ, «черные списки» сайтов) по контролю за Рунетом нарушают работу Сети — если это не так заметно у крупных провайдеров, то это видно по работе мелких операторов. И для последних введение «пакета Яровой» может стать непосильной ношей, приведя не только к увеличению стоимости и падению качества услуг, но и разорит их. Ершов предлагает не молчать, просвещать своих друзей и знакомых, присылать свои видео по указанному выше электронному адресу и не оставаться безучастными.
В поддержку акции высказались также один из основателей Общества защиты интернета (ОЗИ) Леонид Волков и председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова:
Присоединяйтесь к акции, рассказывайте о ней друзьям и знакомым, распространяйте в Сети.
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