WhatsApp готов платить по $50 тысяч разоблачителям фейков

WhatsApp объявил награду за эффективные способы борьбы с «фальшивыми новостями». Мессенджер обещает грант в размере $50 тыс. каждому, кто предложит перспективное решение проблемы. Впервые ложные сообщения в соцсетях связали с убийствами — в Индии два десятка человек подверглись линчеванию односельчан после рассылки в WhatsApp, где их голословно обвинили в похищениях детей. Правительство опровергло слухи, но вспышку насилия остановить не удалось. Ответственность в итоге возложили на мессенджер.

Журналисты считают, что данный сервис просто стал удобным «козлом отпущения за всё, что в стране сейчас не так», но всё-таки ясно одно — простой технологии в решении проблемы появления фейковых новостей нет, поэтому WhatsApp планирует исследовать ее под разными углами, чтоб увидеть — какие решения возможны.

Фейковые новости стали проблемой не только мессенджера WhatsApp. Одним из самых громких скандалов, который не утихает до сих пор, стало появление «фальшивых новостей» в период президентских выборов в США. По версии американского Минюста, российское «Агентство интернет-исследований» манипулировало настроениями пользователей при помощи фейков, стараясь повлиять на исход голосования. Президент Дональд Трамп, впрочем, неоднократно заявлял, что это fake news. Расследование в возможном влиянии «российских троллей» на выборы в США длится до сих пор.

Технологические компании и соцсети тестируют разные способы борьбы с дезинформацией в Сети. В частности, Facebook в следующем году, вероятно, испытает свою систему факт-чекинга на выборах в Индии, если там на это согласятся. Специально обученные модераторы будут не удалять, но помечать наиболее подозрительную информацию. WhatsApp также объявил о новой программе научных исследований в области социальных наук и дезинформации. Мессенджер вводит конкурентоспособный набор наград для исследователей, заинтересованных в изучении проблем, связанных с дезинформацией в WhatsApp.

WhatsApp Research Awards предоставит финансирование независимых исследовательских предложений, которые предназначены для совместного использования WhatsApp, Facebook и более широкими научными и политическими сообществами. Особенное внимание уделяется исследователям из стран, где WhatsApp является основным средством коммуникации — таким как Индия, Бразилия, Индонезия, Мексика и т.п. На одно исследовательское предложение предоставляются денежные вознаграждения в размере до 50 000 долларов США.

WhatsApp также работает над функцией обнаружения подозрительных ссылок, которая будет представлена ​​в предстоящей версии WhatsApp. Эта функция может помочь пользователям определить, является ли отправленная или полученная ссылка надежной. Согласно отчету, когда вы получаете сообщение, содержащее ссылку, WhatsApp анализирует ее, чтобы определить — может ли она перенаправляться на поддельный или альтернативный веб-сайт. Если будет обнаружена подозрительная ссылка, мессенджер пометит ее красной меткой, и при попытке ее открыть, появится всплывающее окно с предупреждением.

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