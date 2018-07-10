Президент назначил своего спецпредставителя по цифровизации

У президента России появился специальный представитель по вопросам цифрового и технологического развития. Им стал Дмитрий Песков из Агентства стратегических инициатив. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал сегодня, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина, тёзка спецпредставителя по цифровизации, Дмитрий Песков.

«В послании Президента и в майском указе в качестве одной из приоритетных целей ставилась задача тотальной цифровизации экономики и социальной сферы и обеспечения технологического прорыва, — напомнил он. — Как раз чтобы координировать эти вопросы и назначается спецпредставитель. Он возглавит АНО (Автономную некоммерческую организацию), которая отпочкуется от АСИ. Не могу пока сказать, как будет называться».

На должность директора направления «Молодые профессионалы» АСИ Песков был назначен в 2011 г.

В настоящий момент является членом Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, главой совета союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Ворлдскиллс Россия”», а также членом совета директоров «Аэрофлота» и РВК.

Также он выступает координатором и соразработчиком комплексной программы по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках «Национальная технологическая инициатива», соавтором модели «Цифровая экономика», соруководитель группы «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика», автор программы «Глобальное образование». Имеет благодарность Президента России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

Несмотря на явно наметившийся тренд жёсткого регулирования интернета со стороны российского государства, сам Дмитрий Песков считает, что России пока не следует предпринимать радикальных шагов в этой сфере.

«Мы видим, что сегодня очень серьезные решения по регулированию интернета принимают Китай, Соединенные Штаты Америки. Вступил в действие очень серьезный закон в Европейском союзе. Каждый из этих законов переворачивает правила игры в интернете, — сказал он. — С моей точки зрения, торопиться здесь не следует».

Кроме этого, Песков предлагает найти компромисс с Telegram по вопросам безопасности и считает возможным диалог с мессенджером о его будущем в России. По мнению «цифрового» спецпреда, законодательное регулирование должно не закрывать возможностей для ведения бизнеса в России, а создавать их. Отвечая на вопрос, видит ли он возможность для возобновления легальной работы Telegram в России, Песков ответил:

«В то же время совершенно справедливо стоят задачи безопасности. Поэтому сейчас, мне кажется, есть идеальный момент для того, чтобы действительно в контакте с владельцами сервиса начать проработку решений, которые будут допустимы для всех сторон этой ситуации и которые, с одной стороны, решат задачи безопасности, с другой стороны, не приведут к окончательному закрытию действия этого сервиса на территории РФ… Простор для таких договоренностей, с моей точки зрения, существует».

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Многие пользователи Рунета, особенно представители интернет-отрасли пока не до конца понимают, что за собой повлечет данное назначение, а также какими полномочиями он обладает.

«Статус спецпредставителя Президента РФ вообще никак не определен, — рассуждает в своем Telegram-канале исполнительный директор «Общества защиты интернета» (ОЗИ) Михаил Климарёв, — и Президент может «дать поручение» конкретно по факту. Официально спецпредставители — лица, назначаемые Президентом России в качестве его представителей по конкретным вопросам внутренней или внешней политики или для разрешения конкретной проблемы. Как правило, обязанности специального представителя возлагаются на лица, занимающие иные государственные должности (в Правительстве, Администрации президента, Министерстве иностранных дел и др.). То есть, Песков, получается, с еще меньшим статусом, чем Клименко. А если учесть, что в составе правительства есть аж целый заместитель председателя правительства «по цифровой экономике» Акимов и целый министр Носков, то, собственно, из всего этого ничто не вытекает».

В контексте данного назначения, — полагает CNews, — стоит напомнить о том, что при формировании нового состава Правительства России был заменен предыдущий глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Новым министром профильного ведомства стал Константин Носков. «Идея назначить министром Константина Носкова предположительно принадлежит заместителю главы аппарата Правительства Максиму Акимову, — отмечает издание. — Он теперь курирует цифровую экономику и выступает ответственным за развитие цифровой экономики, связи и транспорта в новом Правительстве России в новом для себя ранге вице-премьера. В этом качестве он принял на себя сферу ответственности Аркадия Дворковича».

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