Госдума планирует узаконить лишение свободы за отказ удалять спорную информацию

Думский комитет по госстроительству и законодательству готов поддержать поправки в Уголовный и Административный кодексы, по которым гражданам, отказывающимся, несмотря на решение суда, опровергать или удалять из интернета информацию, будет грозить до одного года лишения свободы. Если же «злостное неисполнение» вышеуказанных требований будет допущено «представителем власти, государственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации», то им будет грозить до двух лет лишения свободы.

Напомним, в мае текущего года депутаты Государственной Думы С.М.Боярский, Д.Ф.Вяткин, А.С.Грибов, М.В.Емельянов внесли в парламент сразу два законопроекта, которым вносятся соответствующие поправки в УК и КоАП.

Законопроект №468862-7 вводит административную ответственность «за неисполнение должником требований о прекращении распространения информации или о ее опровержении». Если в отведенный приставами срок человек не удалит такую информацию, то на первый раз ему будет грозить штраф от 5 тыс. до 20 тыс. рублей. За последующие нарушения — от 10 тыс. до 25 тыс. рублей либо административный арест до 10 суток. Компании предлагается штрафовать на сумму от 50 тыс. до 200 тыс. рублей в обоих случаях.

Если виновник продолжит упорствовать, его смогут привлечь к уголовной ответственности, и здесь уже вступают в действие инициативы, предлагаемые вторым законопроектом — №468839-7 «об усилении ответственности за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Обвиняемому будет грозить до года лишения свободы или штраф до 50 тыс. рублей. Как уже указывалось выше, госслужащим и служащим коммерческих «и прочих организаций» тот же самый проступок будет грозить двумя годами реального срока или штрафом до 200 тыс.руб.

Оба законопроекта были направлены в Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, который, как сообщают СМИ, готов дать «добро» на усиление ответственности за неудаление информации из Сети. Комитет по госстроительству в своем решении распорядился направить законопроекты «в комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государственной Думе, Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации, в Верховный Суд Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также в Правовое управление Аппарата Государственной Думы для подготовки заключения».

Срок представления в Комитет ГД по государственному строительству и законодательству отзывов, предложений и замечаний был установлен до 14 июля 2018 года, а «срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении – июль 2018 года».

Правовое управление Госдумы в законопроекте №468862-7 обнаружило «диспропорцию между нижним и верхним пределами размеров административных штрафов», а также призвало уточнить «проектные диспозиции новых частей 12 и 4 статьи 17.15 Кодекса с учетом изменений, вносимых в статью 315 Уголовного кодекса Российской Федерации (см. законопроект № 468839-7)».

По документу №468839-7 правовое управление ответило, что «замечаний концептуального характера по законопроекту не имеется».

Стоит заметить, что в действующем законодательстве уже предусмотрены санкции за неисполнение судебных решений неимущественного характера. Речь идет не только об удалении данных, но и, например, о порядке общения с ребенком, выселении из жилья, освобождении земельных участков от построек. Штрафы для граждан сейчас составляют от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для компаний — от 30 тыс. до 70 тыс. рублей.

По мнению авторов поправок, такие санкции недостаточны для нарушителей по делам о порочащей или недостоверной информации. Поэтому разработчики предлагают повысить ответственность за отказ удалять или опровергать порочащие или другие «вредные» данные, а для остальных случаев — оставить санкции прежними.

Ранее в апреле Госдума приняла законопроект о блокировке сайтов, содержащих информацию, порочащую честь и достоинство. Документ, который вносит изменения в федеральные законы «Об информации» и «Об исполнительном производстве», был внесен в Госдуму в начале апреля текущего года группой депутатов от фракции «Единая Россия», прошел «экспресс-одобрение» во всех соответствующих комитетах парламента, затем был также быстро принят во всех чтениях, одобрен СовФедом и подписан Президентом Путиным. На все про все у депутатов, сенаторов и главы государства ушло чуть меньше трех недель. Законопроект позволяет судебным приставам ограничивать доступ к сайтам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юрлица.

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