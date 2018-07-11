Минцифры локализует трафик Рунета

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ подготовили предложения по проекту национальной программы «Цифровая экономика» до 2024 года.

Документ (копия есть у “Ъ”) подготовлен в рамках трансформации одноименной госпрограммы; это потребовалось для реализации майского указа президента РФ, следует из проекта. В соответствии с указом, к 2024 году власти должны увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики в три раза по сравнению с 2017 годом. Также необходимо обеспечить создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных. А госорганы должны перейти на использование преимущественно отечественного программного обеспечения.

Согласно документу, в 2024 году доля внутреннего трафика рунета, маршрутизируемого через иностранные серверы, не должна превышать 5%. В утвержденном в январе 2018 года плане он составлял 10%. Примечательно, что двумя годами ранее Минкомсвязь (предшественница Минцифры) планировала к 2020 г. уже 99% российского интернет-трафика передавать внутри страны по сравнению с 70% в 2014 году. Кроме того, Минкомсвязь хотела дублировать в России 99% критической инфраструктуры интернета.

По данным Минкомсвязи на 2017 год, через иностранные сервера передавалось 60 процентов трафика. Таким образом, с 2014 года на тот момент снижение составило всего 10%.

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«Странно зацикливать трафик на себе, ведь сигнал всегда ищет наиболее оптимальный маршрут и не всегда он проходит через ближайшую точку – есть очень много факторов, которые связаны с величиной канала, его пропускной способностью, загруженностью и так далее. Больше половины всех ресурсов в Сети сегодня используют зашифрованные протоколы. […] Есть много аппаратных и программных способов, как защитить госучреждения – зацикливать трафик внутри страны для этого не нужно», – отмечает руководитель общественной организации «РосКомСвобода» Артём Козлюк для Daily Storm.

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