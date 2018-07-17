Введение «уголовки» за отказ удалять спорную информацию прошло первое чтение в Госдуме

Законопроекты №468862-7, который вводит административную ответственность «за неисполнение должником требований о прекращении распространения информации или о ее опровержении», а также №468839-7 «об усилении ответственности за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» были приняты российским парламентом в I чтении. Оба законопроекта внесла сразу группа депутатов во главе с Сергеем Боярским.

Согласно первому документу, если в отведенный приставами срок человек не удалит такую информацию, то на первый раз ему будет грозить штраф от 5 тыс. до 20 тыс. рублей. За последующие нарушения — от 10 тыс. до 25 тыс. рублей либо административный арест до 10 суток. Компании предлагается штрафовать на сумму от 50 тыс. до 200 тыс. рублей в обоих случаях.

За «злостное нарушение» решения суда об удалении сомнительной информации виновного смогут привлечь к уголовной ответственности, и здесь уже вступают в действие инициативы, предлагаемые вторым законопроектом. Обвиняемому будет грозить до года лишения свободы или штраф до 50 тыс. рублей. Как уже указывалось выше, госслужащим и служащим коммерческих «и прочих организаций» тот же самый проступок будет грозить двумя годами реального срока или штрафом до 200 тыс.руб.

Оба законопроекта ранее получили принципиальное одобрение комитета ГД по государственному строительству и законодательству, комитета по информполитике, а также правового управления, за исключением ряда замечаний, которые будут учтены во втором чтении.

С докладом выступил заместитель председателя комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству, единоросс Дмитрий Вяткин, который сравнил ущерб моральный с материальным ущербом, особенно в наш информационный век:

«Конституция РФ в статье 21-ой провозглашает достоинство личности и его охрану государством. Личные неимущественные права, в том числе право на достоинство, на честное имя, на тайну личной жизни — они также охраняются законом. В то же время, государственные органы, отвечающие за исполнение решений судов, которыми защищаются эти личные неимущественные права граждан и юрлиц, в частности, решения, которыми предписывается удалить или запрещается распространять ту или иную информацию через любые источники, чаще всего — через интернет, эти судебные решения очень часто не исполняются».

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«По информации федеральных служебных приставов, — подчеркнул Вяткин, — в настоящее время, казалось бы — немного, 27 исполнительных производств, но они были возбуждены в 2013-2014 годах, то есть пять лет судебное решение не исполняется». Ответственность же за неисполнение судебных предписаний в подобных делах, отметил депутат, сравнительно небольшая — до 2,5 тысяч рублей.

Согласно существующему законодательству, «штрафовать за подобные правонарушения можно бесконечно», сказал Вяткин. Часто компрометирующая информация, и она может касаться в том числе и несовершеннолетних, используется для сведения личных счетов, решения бизнес-конфликтов, в политической борьбе, отметил депутат, и многим из сидящих в зале парламентариев это знакомо.

«Что предлагается? — подытожил он. — Предлагается выделить два специальных состава. В статье 17.15, которая предусматривает ответственность, в первую очередь — в виде штрафа, за неисполнение исполнительных документов, в соответствии с которыми предписывается удалить информацию или не распространять соответствующую запрещенную к распространению информацию. В тех случаях, если это носит характер злостного неисполнения, то есть два и более раз, по мнению судебного пристава, то мы предлагаем внести изменения в статью 315 УК РФ, реализовав механизм административной преюдиции и применять в этом случае уголовную ответственность. Опять же, подчеркну, за неоднократное, систематическое, злостное неисполнение судебного решения. Мы планируем, что это будет преступление все-таки небольшой тяжести, максимальное наказание — до года лишения свободы, а начинается от штрафа в 50 тысяч рублей. Для КоАП в статье 17.15 мы также предусматриваем наказание в виде штрафов, как для граждан, так и для юрлиц».

С содокладом выступил коллега Вяткина по фракции Александр Грибов, который призвал парламентариев поддержать оба законопроекта, заверив, что комитет внимательно рассмотрел предлагаемые инициативы, отметив при этом опыт зарубежных стран, где много внимания уделяется установлению ответственности за неисполнение решений суда.

Свой вопрос по обоим законопроектам задал Алексей Куринный (КПРФ):

«Какова судьба, на мой взгляд, альтернативного варианта решения этой проблемы, которую внес коллега Боярский? Там с огромными штрафами за распространение информации и прочее, прочее, прочее, и мы его приняли в первом чтении, и он «завис». Потому что они во многом пересекаются.

Второй момент. То, что касается решений самих судов. Речь идет об окончательных решениях, либо об обеспечительных мерах? В том числе которые суд накладывает с целью, например, во время проведения судебной процедуры ограничить распространение информации. То есть невыполнение даже этого промежуточного решения тоже будет наказываться?

И третий момент. То, что касается «злостности» — какие критерии злостности в данном случае будут, по вашему мнению, применяться?»

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Вяткин напомнил, что решения по обеспечительным мерам — они тоже защищаются законом, но что касается длительного неисполнения, то речь идет об окончательных судебных решениях, которые были приняты в результате полного, всестороннего рассмотрения. Ранее внесенные законопроекты, сказал депутат, касались санкций за неисполнение решений административных органов.

«Вы знаете, что у нас запрет на распространение или ограничение на доступ к той или иной информации может устанавливаться не только в соответствии с судебным решением, — напомнил единоросс, — но и, допустим, решениями Роскомнадзора. И это закон позволяет. Это может быть в отдельных, особых случаях, которые не требуют отлагательств, и решение правоохранительных органов. Есть определенные процедуры, когда те или иные ресурсы попадают в разряд вообще запрещенных. Например, экстремистские, террористические… Там тоже действует свой, специальный порядок. И есть как судебное, так и несудебное. Мы сейчас говорим именно об уголовной отвественности за неисполнение судебных решений, а усиление административной ответственности — за неисполнение любых исполнительных документов, которые могут быть не только судебными решениями».

Касаемо «злостности» депутат подтвердил, что это оценочная категория, но «мы постарались максимально ее уточнить», и привлечь к уголовной ответственности можно будет только то лицо, которое считается привлеченным к админответственности «по соответствующей части статьи 17.15», то есть «когда уже повторно не исполнено решение, повторно наложен штраф».

В результате оба законопроекта были приняты в первом чтении.

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