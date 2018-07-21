Nintendo подает в суд на популярные сайты ретро-игр

Среди пользователей по всему миру уже давно возник и никак не утихает интерес к видеоиграм их детства, в том числе — разработанным компанией Nintendo. Для ретро-игр было создано множество сайтов с применением различных технологий, позволяющих в режиме онлайн насладиться «игрушками», которые «зацепили» вас несколько десятилетий назад. Однако многие издатели игр недовольны этой практикой. В частности, Nintendo уже неоднократно подавала иски как в США, так и за их пределами, против ROM-сайтов и эмуляторов.

На этой неделе компания решила привлечь к ответственности за нарушение авторских прав и товарных знаков сайты LoveROMS.com и LoveRETRO.co, которые предположительно принадлежат Якобу Матиасу (Jacob Mathias) и его компании Arizona Mathias Designs LLC. Данные сайты предлагают широкому кругу пользователей соответствующие программы и игры, включая продукцию Nintendo.

«Веб-сайты LoveROMs и LoveRETRO являются одними из самых известных онлайн-хабов для пиратских видеоигр, — пишет Nintendo в жалобе. — Через них ответчики воспроизводят, распространяют, публично продвигают и демонстрируют огромное количество несанкционированных копий видеоигр Nintendo без разрешения Nintendo».

Помимо защищенных авторским правом игр, сайты также распространяют проприетарное программное обеспечение BIOS с использованием логотипов и знаков, обозначенных торговой маркой Nintendo. И хотя в некотором смысле ROM-сайты для кого-то могут быть обычным хобби, Nintendo всерьез рассматривает оба вышеупомянутых сайта как профессиональные, которые приносят прибыль с продукции компании.

«Ответчики — это не случайные геймеры, а скорее команда, обладающая обширными знаниями об интеллектуальной собственности Nintendo и индустрии видеоигр в целом», — отмечает компания.

Подав иск в федеральный суд Аризоны, компания Nintendo надеется закрыть оба сайта, а также возместить убытки в размере 150 000 долларов США за незаконное использование игр компании, и до $2 000 000 — за каждое незаконное использование товарного знака. Компания также требует постоянного закрытия нарушающих ее права сайтов при появлении соответствующих доменов впоследствии. Кроме этого, Nintendo требует от оператора обоих порталов выявления источников, предоставляющих незаконный контент. Копию жалобы отраслевой портал TorrentFreak выложил в общем доступе.

Ответчику предстоит публично ответить на все выдвинутые против него обвинения, а пока оба сайта остаются в Сети.

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