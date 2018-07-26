ФАС возбудила дело против онлайн-сервиса недвижимости ЦИАН

Московское УФАС России возбудило дело против ЦИАН за невыполнение предупреждения в установленный срок, сообщается на официальном сайте антимонопольной службы города Москвы.

«Ранее в действиях ЦИАН ведомство усмотрело признаки нарушения антимонопольного законодательства, — уведомляет УФАС, — выразившиеся в некорректном сравнении ресурса по поиску недвижимости с аналогичными ресурсами конкурентов. Нарушитель распространял в сети Интернет утверждения, создающие впечатление о его превосходстве. Столичный антимонопольный орган выдал предупреждение о необходимости устранения нарушения в 10-ти дневный срок. ЦИАН проигнорировало предупреждение и продолжило размещать некорректную информацию».

Дело возбуждено по признакам нарушения п. 1 ст. 14.3 закона «О защите конкуренции» (сравнение с конкурентом с использованием слов «лучший», «первый», «самый», «единственный» и других, создающих впечатление о превосходстве товара). ЦИАН грозит штраф в размере от 100 000 до 500 000 руб. Рассмотрение дела назначено на 9 августа.

Какое именно «сравнение» показалось ФАС некорректным, не уточняется. Возможно, антимонополистов смутила выложенная на сайте информация, что «ЦИАН ГРУПП — лидер онлайн-недвижимости в России», а также «Cіаn.ru — достоверная база данных о продаже и аренде жилой, загородной и коммерческой недвижимости».

ФАС не в первый раз находит признаки недобросовестной конкуренции в действиях ЦИАН. В феврале ведомство выдало агентству предупреждение в связи с появлением информации о том, что ЦИАН копировало объявления с сайта «Авито» и размещало их у себя.

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