Минцифры обсуждает возможность расширения способов электронной идентификации россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций работает над тем, чтобы определиться с ключевыми законопроектами, которые бы способствовали развитию цифровой экономики. Об этом заявил глава министерства Константин Носков на заседании Совета по цифровой экономике при Совете Федерации.

Первый блок, который надо законодательно обеспечить, — это расширение и унификация способов идентификации граждан, сказал Носков. Министр уточнил, что в рамках этой инициативы необходимо определить правила, как идентифицировать гражданина при помощи мобильных устройств, электронной подписи, фитнес-браслетов, умных часов и других идентификаторов.

Правительство задумывается «о документе, удостоверяющем личность, нового образца», добавил он.

Бумажные свидетельства о рождении ребенка необходимо заменить на запись в электронной базе данных, также считает министр Носков, отметив, что сейчас при рождении ребенка родители должны пройти множество процедур и получить целый ряд документов, в числе которых справка и свидетельство о рождении и прописка, необходимые для начисления материнского капитала:

«Эти процессы нужно выравнивать и сглаживать. По факту рождения ребенка в тот же момент должна появляться [электронная] запись о том, что он родился, и не нужно свидетельства о рождении. Бумажка никому не нужна, нужна запись о том, что появился новый человек».

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Другие блоки, требующие законодательного обеспечения, — признание электронной формы сделки и электронного документа; введение электронного судопроизводства, что подразумевает «электронные доказательства, электронный нотариат»; перевод трудовых отношений в электронный вид.

«Цифровая экономика — это такая штука, которую еще никто не строил и не построил, поэтому нет моделей, по которым она должна функционировать», — заявил Носков.

Ранее министр посоветовал чиновникам в регионах самим вести страницы в соцсетях. Такая практика увеличивает и продвигает, как он выразился, проникаемость информации.

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