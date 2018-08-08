Минцифры максимально расширяет понятие экстремизма

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выложило на общественное обсуждение проект закона «О внесении изменений в статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»». Предлагаемые в законопроекте поправки еще больше расширяют полномочия Генпрокуратуры, и позволят ей в досудебном порядке блокировать сайты, содержащие «обоснование и оправдание осуществления экстремистской и (или) террористической деятельности».



Часть 1 статьи 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года ‎№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предлагается изложить в следующей редакции:

«В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, содержащей обоснование и оправдание осуществления экстремистской и (или) террористической деятельности, призывы к осуществлению экстремистской деятельности, к массовым беспорядкам, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации или материалам (далее – распространяемая с нарушением закона информация), включая случай поступления уведомления о распространяемой с нарушением закона информации от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций или граждан, Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию».

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Если в старой формулировке закон позволял внесудебно блокировать сайты за «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности», (и уже даже данная практика в исполнении Генпрокуратуры вызывала массу вопросов), то под «обоснование и оправдание осуществления экстремисткой и террористической деятельности» можно подогнать любую дискуссию в интернете, даже если никакой поддержки экстремизму и терроризму в тексте той или иной статьи нет.

«Это противоречит самой сути пункта 15.3, — уверен глава хостинга DiPHOST и владелец Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин. — Предполагалось, что Генпрокуратура не будет заниматься несущественными событиями и ей давался инструмент, который позволял бы пресечь неконтролируемые призывы к мятежу и насилию. Во что это всё вылилось, мы вcе можем оценить хотя бы опубликованному сегодня постановлению. Минцифра предлагает внести ещё и туманную формулировку классификации информации, которая раньше требовала экспертизы и суда».

Посему Филипп предлагает пользователям зарегистрироваться на сайте regulation.gov.ru (или войти на него через Госуслуги), ознакомиться с текстом законопроекта и написать свое мнение, подкрепив его соответствующими обоснованиями. Писать желательно взвешенно, без негатива, напоминает он.

«Вопрос о ресурсах Минцифры, которые она так полезно тратит на такие важные законопроекты, я оставляю открытым. Но мы только что пересекли важную черту — Минцифра больше не сохраняет пассивный нейтралитет в вопросе блокировок», — также подчеркивает Кулин.

По информации, имеющейся у РосКомСвободы, рабочая группа «Связь и ИТ» Экспертного совета при Правительстве РФ до 17 августа представит свои замечания по данному законопроекту, и представители отрасли активно примут участие в обсуждении данного законопроекта Минцифры.

Глава юридической практики РосКомСвободы Саркис Дарбинян выразил удивление инициативой министерства связи и цифрового развития еще больше развязать руки Генпрокуратуре, чьи действия уже давно сложно назвать беспристрастными и ассоциирующимися с такими понятиями, как «свобода слова» и «свобода распространения информации»:

«Желание Минцифры еще больше расширить полномочия Генпрокуратуры, которая славится в последние годы достаточно сомнительными политическими решениями, по которым блокируются СМИ, Telegram и сотни тысяч других ресурсов, представляется более чем странным. Надзорный орган вообще не транспарентен и находится вне общественного контроля. Все решения по инициированным ведомством блокировкам принимаются в достаточно закрытом режиме и всплывают только в судах, когда кто-то из недовольных владельцев ресурсов обращается в суд с обжалование таких решений. И вот Минцифры предлагает внести, казалось бы, небольшую поправку в уже имеющийся “Закон Лугового“. Однако эта небольшая поправка теперь позволит Генпрокуратуре внесудебно требовать моментальной блокировки сайтов за обоснование и оправдание осуществления деятельности организаций, признанных экстремистскими и террористическими. К чему это приведет, уже понятно. Любые публикации сторонников Свидетелей Иеговы, общества Фалунь Дафа, Аум Синрике и других, хоть как-то положительно описывающих деятельность этих организаций, в том числе сообщения на форумах и в соцсетях, будут жестко блокироваться. Это приведет к очередной волне самоцензуры и лишь увеличит неразбериху с блокировочной практикой, к которой уже есть немало претензий со стороны юридического и правозащитного сообщества».

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Хотелось бы также добавить, в случае принятия этот закон еще больше урежет возможность любой дискуссии вокруг непростых явлений в нашем обществе, полностью ограничив онлайн-мнение лишь двумя понятиями: «правильное», т.е. разделяющее мнение властей, и «неправильное», т.е. заслуживающее лишь блокировки.

Срок общественного обсуждения данных предложений от Минцифры — до 27 августа, каждый из вас может принять в нём участие.

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