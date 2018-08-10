Facebook удаляет публикации о создании оружия на 3D-принтерах

Энтузиасты оружия заметили, что с прошлой недели ссылки на чертежи или инструкции, позволяющие создавать с помощью 3D-принтеров оружие в домашних условиях, попали под блокировку на сайте соцсети Facebook. Ранее суд в штате Вашингтон запретил американской компании Defense Distributed начать размещение в интернете чертежей оружия, которое можно напечатать из пластмассы и других материалов с помощью 3D-принтера. При этом такие схемы, несмотря на запрет, все равно можно обнаружить на ряде интернет-сайтов.

И вот, на днях Facebook объявил об удалении всего соответствующего контента, размещенного на страницах соцсети, в том числе ссылок на сторонние сайты, где размещены чертежи. «Размещение инструкций по созданию огнестрельного оружия с использованием 3D-принтеров или станков с числовым программным управлением, согласно правилам нашего сообщества, не разрешено, — приводит телеканал заявление соцсети. — В соответствии с нашей политикой мы удаляем такой контент с Facebook».

В июне этого года власти США разрешили Defense Distributed размещать в интернете чертежи оружия, которое можно напечатать на 3D-принтере. Это произошло спустя пять лет после того, как администрация экс-президента Барака Обамы запретила этой фирме публиковать подобные схемы. В 2015 году основатель компании Коди Уилсон подал в суд, заявив, что запрет нарушает его конституционные права.

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