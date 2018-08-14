Генпрокуратура: число преступлений в IT-сфере возросло

«Согласно статистическим данным, в 2017 году число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось с 65 949 до 90 587. Их доля от числа всех зарегистрированных в России преступных деяний составляет 4,4% — это почти каждое 20 преступление», — сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Самыми распространенными киберпреступлениями являются неправомерный доступ к компьютерной информации (статья 272 УК РФ), создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (статья 273 УК РФ). Если в 2017 году зарегистрировано 1 883 таких преступления (+7,7%), то за первое полугодие 2018 г. – 1 233 (+3,4%).

«При этом на 19,6% уменьшилось количество расследованных преступлений по указанным статьям (с 903 до 726), выросло на 30,5% (с 790 до 1031) число нераскрытых преступлений, — подчеркивает надзорное ведомство. — Раскрываемость данных преступлений составила 41,3%».

Распространение получили мошеннические действия, совершенные с использованием электронных средств платежа (статья 159.3 УК РФ). Их количество в первом полугодии 2018 г. возросло в 7 раз.

«Имели место факты вынесения незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, — сообщает Генпрокуратура. — После их отмены возбуждено 204 уголовных дела (в 2016 году — 161). Наибольшее число таких фактов в республиках Коми, Марий Эл, Удмуртской Республике, Красноярском крае, Волгоградской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях».

Стоит заметить, Генпрокуратура, которая имеет право внесудебно вносить домены и IP-адреса в реестр запрещённых сайтов, является одним из лидеров по числу блокировок, уступая только Федеральной налоговой службе России и судам. На этой статистике не могла не сказаться весенняя «охота на Telegram», когда благодаря «резиновым» решениям надзорного ведомства Роскомнадзор вносил порой по несколько миллионов сетевых адресов в сутки.

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