За посещение запрещенных сайтов египтян ждут штрафы и тюрьма

Президент Египта Абдуль Фаттах аль-Сиси (Abdel Fattah el-Sisi) подписал закон, ужесточающий контроль за интернетом. Согласно документу о «киберпреступности», сайт заблокируют, если он угрожает национальной безопасности или подрывает экономическое положение. За посещение таких ресурсов грозит штраф или тюремное заключение.

Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi has signed off on a law tightening controls over the internet in the country. https://t.co/nwzKcEzObO — CGTN Africa (@cgtnafrica) August 19, 2018

Сумма штрафа предполагается до 20 тысяч египетских фунтов (примерно $1100). Интернет-провайдеры должны будут следить за активностью пользователей и передавать информацию по требованию.

По мнению египетских властей, новый закон необходим для борьбы с терроризмом и дестабилизацией. Местные правозащитники обвиняют действующее правительство в попытках подавить политические разногласия в стране. В данном случае второй раз пришедший к власти под лозунгом борьбы с терроризмом аль-Сиси выполняет свои обещания с явным перегибом в сторону давления на оппонентов, уходя от принципов свободы слова, считают они.

Каирская ассоциация свободы мысли и высказываний заявила, что до подписания нового закона в Египте уже было заблокировано более 500 сайтов. В прошлом месяце парламентом был принят еще один законопроект, согласно которому власти получат право контролировать любые аккаунты в соцсетях с количеством подписчиков более 5000 человек. Вероятность одобрения этой инициативы Абделем Фаттахом аль-Сиси достаточно высока.

Сообщается, что после подавления уличных протестов интернет был одной из последних площадок, где египтяне имели возможность свободно высказывать точку зрения, отличающуюся от официальной. В прошлом месяце Human Rights Watch опубликовала данные, согласно которым египетские власти всё чаще используют судебные процессы и законы, принятые для борьбы с терроризмом и чрезвычайными ситуациями, для неправомерного преследования журналистов, активистов и общественных деятелей, отважившихся на мирную критику.

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