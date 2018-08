За посещение запрещенных сайтов египтян ждут штрафы и тюрьма

Президент Египта Абдуль Фаттах аль-Сиси (Abdel Fattah el-Sisi) подписал закон, ужесточающий контроль за интернетом. Согласно документу о «киберпреступности», сайт заблокируют, если он угрожает национальной безопасности или подрывает экономическое положение. За посещение таких ресурсов грозит штраф или тюремное заключение.

Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi has signed off on a law tightening controls over the internet in the country. https://t.co/nwzKcEzObO

