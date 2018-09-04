Минюст разрабатывает спорный закон против интернет-активности

Министерство юстиции России работает над проектом нового федерального закона, который направлен на «установление уголовной ответственности (в том числе в отношении несовершеннолетних лиц) за распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», информации, склоняющей или иным образом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни или здоровью». Соответствующий законопроект был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из описания, ряд изменений планируется внести в главу 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» Уголовного кодекса Российской Федерации. Несмотря на то, что карточка законопроекта зарегистрирована на сайте, а дата окончания общественного обсуждения — 17 сентября 2018 г., текст самого документа отсутствует.

Однако уже из описания законопроекта не трудно понять, что из-под пера Минюста появится очередной сомнительный закон, уровень «токсичности» которого можно будет сравнить с печально известной 282 статьёй УК РФ, поскольку под него можно будет подогнать любую онлайн-деятельность. Скорее всего, власти разрабатывают очередную правовую «дубинку», чтоб в ручном режиме использовать ее против онлайн-активистов.

Если у вас есть какие-то замечания или предложения к проекту закона о введении уголовной ответственности за распространение «побуждающей к опасной деятельности» информации, вы можете оставить их на странице законопроекта, пройдя регистрацию на сайте regulation.gov.ru.

В 2017 году Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за склонение к самоубийству, к слову — основанный на непроверенном журналистском расследовании и сопровождавшийся спекуляциями со стороны официальных СМИ. Весной этого года он вновь выступил за усиление ответственности для организаторов «деструктивных групп» в социальных сетях. Тогда же генпрокурор Юрий Чайка предложил Минцифры разработать дополнительные механизмы по защите детей от «вредной информации» в интернете.

«Законопроект разрабатывается во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации», — отмечается в описании законопроекта Минюста.

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